Рыбоводы Оренбуржья смогут воспользоваться режимом ТОР

28 июля 2017 года
Уже с 1 сентября 2017 г. вступит в силу техрегламент ЕАЭС «О безопасности рыбы и рыбной продукции». На конференции, организованной ВАРПЭ совместно с областными коллегами в Южно-Сахалинске, на вопросы бизнеса ответили эксперты Евразийской экономической комиссии, в том числе член Коллегии (министр) ЕЭК Валерий Корешков.
Минприроды предлагает создать федеральную систему народного контроля «Наша природа». Она позволит с помощью мобильных телефонов оперативно сигнализировать об экологических нарушениях, в том числе загрязнении водных объектов, подтверждая сведения фото и видео.
В число приоритетных направлений сотрудничества между Евразийским экономическим союзом и Республикой Чили вошло рыболовство. Взаимодействие в этой области обсудят на ежегодном заседании совместной комиссии.
Японские предприниматели оценивают перспективы сотрудничества с рыбоводами Камчатского края. Состояние и возможности аквакультуры региона рассмотрели на совместном заседании.
27 июля 2017 года
Американские экологи подают в суд на Министерство торговли США, требуя сократить сезон любительского лова красного луциана. В июне администрация президента Дональда Трампа продлила этот срок с 3 до 42 дней.
Правительство и частные инвесторы Японии изучают возможности сотрудничества с предприятиями Камчатского края в рыбной промышленности и сельском хозяйстве. Делегация соседней страны посетит рыбозаводы региона.
28 июля 2017 года
Вышел приказ об изменении методики формирования начальной цены при продаже на аукционах долей квот в зонах действия международных договоров. Для таких районов введен коэффициент удаленности.
В начале августа ожидается выход новой версии электронного промыслового журнала - «Стационарный объект». Пользователей, добывающих водные биоресурсы без судов или с использованием маломерного флота, пригашают принять участие в тестировании программы.
Уже с 1 сентября 2017 г. вступит в силу техрегламент ЕАЭС «О безопасности рыбы и рыбной продукции». На конференции, организованной ВАРПЭ совместно с областными коллегами в Южно-Сахалинске, на вопросы бизнеса ответили эксперты Евразийской экономической комиссии, в том числе член Коллегии (министр) ЕЭК Валерий Корешков.
Минприроды предлагает создать федеральную систему народного контроля «Наша природа». Она позволит с помощью мобильных телефонов оперативно сигнализировать об экологических нарушениях, в том числе загрязнении водных объектов, подтверждая сведения фото и видео.
В число приоритетных направлений сотрудничества между Евразийским экономическим союзом и Республикой Чили вошло рыболовство. Взаимодействие в этой области обсудят на ежегодном заседании совместной комиссии.
Японские предприниматели оценивают перспективы сотрудничества с рыбоводами Камчатского края. Состояние и возможности аквакультуры региона рассмотрели на совместном заседании.
27 июля 2017 года
На сегодняшний день существует несколько проверенных технических решений, которые позволяют рыбоперерабатывающему предприятию избежать лишних затрат на заморозку, охлаждение и обогрев, отмечает генеральный директор ООО «Колд Трейд» Павел Клименко.
Китайское карантинное ведомство обновило списки аккредитованных поставщиков российских рыбоперерабатывающих предприятий и судов-поставщиков живых объектов водного промысла в КНР и поставщиков продукции водного промысла и аквакультуры.
Американские экологи подают в суд на Министерство торговли США, требуя сократить сезон любительского лова красного луциана. В июне администрация президента Дональда Трампа продлила этот срок с 3 до 42 дней.
На международной выставке продуктов питания World Food Moscow, которая пройдет в столице 11 – 14 сентября, свои товары представят более 1500 отечественных и зарубежных компаний. Предварительный список участников опубликован на сайте мероприятия.