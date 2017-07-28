28 июля 2017 года

Рыбоводы Оренбуржья смогут воспользоваться режимом ТОР

Моногород Новотроицк в Оренбургской области получил статус территории опережающего развития. В число видов экономической деятельности, для которых будет действовать особый правовой режим, включено рыбоводство.

Постановление Правительства от 24 июля 2017 г. № 871 о создании ТОР «Новотроицк» опубликовано на Официальном интернет-портале правовой информации. В справке к документу отмечается, что территория опережающего развития позволит разнообразить экономику моногорода, снизить зависимость от градообразующего предприятия АО «Уральская сталь».

Как сообщает корреспондент Fishnews, в перечень видов экономической деятельности, для которых будет действовать особый правовой режим предпринимательства, вошли пресноводное рыбоводство и производство кормов. Минимальный объем капитальных инвестиций резидента ТОР должен составлять 20 млн рублей. Из них 5 млн рублей нужно вложить в течение первого года после включения юрлица в соответствующий реестр. Также резидент должен создать как минимум 20 новых постоянных рабочих мест.

Fishnews