31 июля 2017 года

«Гонец» на службе рыбопромыслового флота

Плотный контакт с производителем и обратная связь от рыбаков в ходе испытаний терминалов «Гонец» позволили своевременно доработать систему, теперь она полностью отвечает требованиям отрасли, считают специалисты ФГБУ «ЦСМС».

Год назад после выхода приказа Минсельхоза № 294, обновившего список разрешенных технических средств контроля, стало очевидно, что импортозамещение добралось и до этой сферы. К использованию на судах рыбопромыслового флота были допущены судовые земные станции (СЗС) двух систем – международной «Инмарсат» и российской «Гонец».

Внедрение «Гонца» – отечественной разработки в области ТСК – на рыбопромысловом флоте началось буквально полгода назад. Часть судов уже успела опробовать новый продукт в деле – в рамках опытно-промышленной эксплуатации, в ходе которой поступавшие предложения рыбаков оперативно передавались создателям судовой земной станции.

Как рассказали Fishnews в Центре системы мониторинга рыболовства и связи (ЦСМС), СЗС «Гонец» представляет собой станцию подвижной спутниковой связи морского исполнения. В ее задачи входит обеспечение двусторонней передачи информации через орбитальную группировку российской системы персональной спутниковой связи.

«Гонец» работает на любых широтах, включая полярные, что особенно важно для судов, ведущих промысел в северных морях. Это достигается за счет круговой полярной орбиты системы: каждый спутник обязательно пролетит в зоне и сможет провести сеанс связи с судном. Вся информация, передаваемая с судов «приземляется» на станции в России, это важно с точки зрения защиты информации.

«Мы находимся в постоянном контакте с АО «Гонец» и видим, что работа терминалов и всей системы – стабильная и хорошего качества. Мы непрерывно работаем над улучшением сервисных служб и уровня обслуживания клиентов и видим положительный результат», – отметил начальник ФГБУ «ЦСМС» Артем Вилкин.

В планах ЦСМС и компании-разработчика целый ряд совместных проектов, направленных на развитие и улучшение всей системы. «Отечественный продукт дешевле и по цене за терминал, и по цене за трафик, он обеспечивает информационную безопасность данных и надежен во всех аспектах. Мы намерены предлагать контролирующим органам и регулятору наращивать сервисы на базе отечественной спутниковой системы «Гонец», – заверил руководитель Центра системы мониторинга рыболовства и связи.

По мнению заместителя начальника Владивостокского филиала ФГБУ «ЦСМС» Сергея Лейченко, настороженное отношение к российскому оборудованию среди судовладельцев возникло в прошлом году – во время проведения испытаний предсерийных образцов. Тогда претензии предъявлялись как к качеству комплектующих, так и к сборке.

«В результате у некоторых судовладельцев сложилось впечатление о «Гонце» как о сыром продукте, – посетовал замглавы филиала. – Сейчас оборудование выпускается серийно, и в наш филиал поступают судовые станции «Гонец», доработанные на основании замечаний, переданных судовладельцами. В этом году не выявлено случаев брака – каждая партия проходит тройной контроль: после проверок производителем и специалистами Морского регистра судоходства каждый терминал проходит обязательное тестирование в лаборатории оператора системы «Гонец».

По результатам опытно-промышленной эксплуатации можно говорить о том, что использование системы «Гонец» полностью отвечает требованиям отрасли, уверены в Центре системы мониторинга рыболовства и связи. Производитель оборудования поддерживает постоянный контакт с ФГБУ как с официальным дилером оборудования, что позволяет передавать разработчикам все замечания и пожелания пользователей, чтобы превратить СЗС «Гонец» в продукт мирового уровня.

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