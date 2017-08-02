02 августа 2017 года

Нелегальное производство удивило размахом и чистотой

В пригороде Владивостока пограничники обнаружили подпольный цех по переработке кукумарии в промышленных масштабах. На предприятии трудились 10 наемных рабочих.

Технологическая линия была развернута в здании бывшего кафе. Все необходимое для производства имелось – электричество, водопровод, варочные котлы, стеллажи для сушки, морозильные установки и большое количество тары. В помещениях поддерживались чистота и порядок, сообщили Fishnews в пресс-службе Погрануправления ФСБ России по Приморскому краю.

На момент осмотра в цехе полным ходом шел процесс переработки. Пограничники обнаружили около 2 тонн сырой кукумарии и почти 800 кг сушеной. Документов, подтверждающих законность происхождения морепродуктов, на предприятии не оказалось.

Ведется административное расследование, по окончании которого будет принято правовое решение.

Fishnews