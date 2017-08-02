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Ученые рассказали, где ждать сайру и иваси

Ученые рассказали, где ждать сайру и иваси

Специалисты ТИНРО-Центра прогнозируют, что первые скопления сайры появятся на юге Северо-Курильской зоны, на периферии фронта Курильского течения, и в районе пролива Фриза. Сардина пока скапливается в южной части прикурильских вод.

Промысел сайры в исключительной экономической зоне России пока не стартовал, сообщили Fishnews в пресс-службе ТИНРО-Центра. Общий вылов отечественных судов за пределами ИЭЗ РФ на 1 августа – около 1,6 тыс. тонн, что выше уровня 2016 г. (0,3 тыс. тонн). Еще 8,3 тыс. тонн российский обрабатывающий флот принял в открытых водах от иностранных рыбаков.

В текущем году, как и в 2015 и 2014 гг., нарастающий вылов формируется за счет добычи в открытых водах, где в июне-июле складывалась неплохая промысловая обстановка, отметили в институте. В прошлом году ситуация с добычей сайры там была неблагоприятной из-за более восточного, чем ранее, расположения районов с высокими концентрациями рыбы.

В промысле было задействовано 4 судна под российским флагом, в среднем на судосутки вылавливалось около 10 тонн. На начало августа 2016 г. этот показатель составлял около 7 тонн.

Суда Японии и Республики Корея к промыслу в ИЭЗ России тоже не приступили.

Исходя из схемы распределения скоплений сайры в открытых водах, данных, полученных в ходе совместного рейса на НИС «Хокко Мару», распределения основных океанологических структур, ученые предполагают, что распределение скоплений в исключительной экономзоне РФ будет происходить по сценарию 2014 и 2015 гг.

Ожидается, что первые скопления будут наблюдаться в северной части промыслового района (на юге Северо-Курильской зоны), на периферии фронта Курильского течения, и в районе пролива Фриза. Именно эти, северные, участки пока остаются наиболее перспективными для промысла. Более южные районы заняты теплыми водами и миграции сайры в традиционные места промысла – южнее, юго-восточнее острова Шикотан – могут проходить с задержкой, обратили внимание в институте.

Вылов сардины-иваси на начало августа достиг около 500 тонн, что несколько выше уровня 2016 г. (200 тонн). Пока происходит активное накопление сардины в южной части прикурильских вод, уплотнение скоплений.

В промысле задействовано 5 судов, средняя добыча на судосутки лова тралами составляет от 3 до 37 тонн в зависимости от типа судна. В 2016 г. в этот период было задействовано также 5 судов, средний вылов на судосутки тралами составлял от 4 до 44 тонн.

Ситуация с устойчивостью районов промысла - пока он сформировался южнее острова Шикотан, на фронте теплого антициклонического вихря (43 с.ш., 147 30 в.д.) - и высокими концентрациями рыбы может продлиться до второй половины сентября. Пока специализированный лов иваси не ведется, она добывается как прилов при добыче сардины.

Основными перспективными районами для поиска и формирования скоплений сардины и скумбрии, по информации ТИНРО, по-прежнему остаются формирующаяся фронтальная зона Ойясио (12-18°С), в меньшей степени – теплая сторона Курильского фронта (8-12°С). Наиболее устойчивые промысловые скопления вероятны на фронте первой ветви Ойясио южнее Малой Курильской гряды и в зоне образовавшегося вихря А3. Ученые рекомендуют по-прежнему обращать внимание на верхний квазиоднородный слой (ВКС): при его толщине менее 8 м (данные прошлого года) больших скоплений и уловов не будет.

Ожидается, что в течение недели промысловая обстановка в Южно-Курильском районе будет благоприятной, штормовых дней не прогнозируется. Океанологическую обстановку в северо-западной части Тихого океана в институте характеризуют как сильно нестабильную даже для этого обычно нестабильного региона. «В условиях отсутствия крупных, хорошо выраженных и стабильных динамических образований следует быть готовым к ведению промысла на мелких нестабильных скоплениях, формирующихся на мезомасштабных неоднородностях океанологических полей», - подчеркнули в ТИНРО-Центре.

Fishnews

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