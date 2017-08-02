03 августа 2017 года

ТИНРО предлагает подправить «рыбный» техрегламент

Специалисты ТИНРО-Центра озвучили предложения к техническому регламенту ЕАЭС «О безопасности рыбы и рыбной продукции». По мнению ученых, нужно внести изменения по паразитарной безопасности, диоксинам и мышьяку.

Напомним, конференция по вопросам технического регламента Евразийского экономического союза «О безопасности рыбы и рыбной продукции» прошла в Южно-Сахалинске в конце июля. Документ вступит в силу 1 сентября.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе ТИНРО-Центра, подготовку и обоснование предложений для внесения в техрегламент институт ведет уже около 15 лет. Обоснования представлялись в Технический комитет по стандартизации (во ВНИРО) и рассматривались Евразийской экономической комиссией. Некоторые инициативы ученых были учтены и вошли в утвержденную редакцию. Например, доработаны некоторые термины, в техрегламент включили оболочников, мизид, медуз, икру морских ежей, уточнили методы идентификации продукции.

Учесть опасных паразитов

На конференции ТИНРО-Центр также представил предложения по документу. Заведующая лабораторией нормирования Елена Чупикова подчеркнула, что необходимо уточнить пункты по паразитарной безопасности рыбной продукции (пункты 19 и 20 пятого раздела).

В этой части надо четко установить, что небезопасной продукцией является та, которая содержит живые личинки паразитов, опасные для здоровья человека, считают в институте. Такие паразиты перечислены в приложении № 3 к техрегламенту.

«В пунктах 19 и 20 необходимо указать требование отсутствия именно живых личинок паразитов в рыбе и рыбопродукции. Ведь даже согласно международным требованиям Кодекс Алиментариус, в быстрозамороженных блоках филе, фарша в определенных количествах допускается наличие безопасных для человека паразитов», – обратили внимание в ТИНРО-Центре.

Пункт 20, по мнению специалистов, целесообразно изложить следующим образом: «В рыбе, ракообразных, моллюсках и продуктах их переработки не допускается наличие живых личинок паразитов, опасных для здоровья человека»

Порядок действий при обнаружении опасных для здоровья человека личинок паразитов прописан в пункте 19: рыба или рыбная продукция до выпуска в обращение должна быть подвергнута замораживанию до температуры во всех частях продукта не выше -20°C на срок не менее 24 часов или не выше -35°C на срок не менее 15 часов.

Уточнение по диоксинам

Также Елена Чупикова отметила, что в приложении № 4 к техрегламенту «для показателя «диоксины» отсутствует сноска, устанавливающая обязательную проверку содержания диоксинов только в случае обоснованного предположения о превышении их допустимых концентраций. Поскольку в приложении, касающемся безопасности продукции для детского питания, это уточнение есть, вероятнее всего, его отсутствие в приложении № 4 – просто техническая ошибка, предположила специалист.

Разобраться с мышьяком

Еще одно предложение касалось норм содержания мышьяка в рыбной продукции. Научные предпосылки для отмены или уменьшения этой нормы давно проработаны – уже около 10 лет отрасль и научно-исследовательские институты пытаются заменить норму содержания общего мышьяка в морском сырье на норму содержания неорганического мышьяка.

Ученые доказали, что основное количество мышьяка в морепродуктах находится в безопасной органической форме, в то время как угрозу для здоровья человека представляет неорганический мышьяк. Поэтому предлагается ввести в техрегламент дополнительный показатель: неорганический мышьяк (не более 0,5 мг/кг). Определяться этот показатель должен только в случае обнаружения превышения допустимого уровня мышьяка (более 5 мг/кг) в соответствии с требованиями Технического регламента 021/2011 «О безопасности пищевой продукции».

Принятие этой нормы сделает возможной реализацию на внутреннем рынке глубоководных крабов (японикуса и ангулятуса).

Специалисты ТИНРО-Центра подтвердили готовность принимать участие в дальнейшей работе по актуализации норм технического регламента «О безопасности рыбы и рыбной продукции».

Fishnews