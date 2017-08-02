03 августа 2017 года

Новинки законодательства рассмотрят на конгрессе рыбаков

XII Международный конгресс рыбаков пройдет во Владивостоке с 5 по 6 октября. Оргкомитет уже сформулировал рабочий вариант основной темы: «Новации в рыбной отрасли – импульс эффективного использования, сохранения богатств Мирового океана, их влияние на мировые рынки».

Тему предстоящего Международного конгресса рыбаков обсудил оргкомитет на заседании в администрации Приморского края. Рассматривалось несколько вариантов, в итоге эксперты остановились на «Новациях в рыбной отрасли – импульсе эффективного использования, сохранения богатств Мирового океана, их влиянии на мировые рынки».

Прорабатывается также вопрос о круглых столах в рамках конгресса, сообщает корреспондент Fishnews. Предполагается обсудить многочисленные новые правила, которые вводятся в отрасли, – инвестиционные квоты, электронный промысловый журнал, электронные разрешения на вылов, новые принципы ветеринарной сертификации и т.д.

Интерес к форуму уже проявил целый ряд стран. Внушительную делегацию готова прислать Исландия, рассказал руководитель краевого департамента рыбного хозяйства Сергей Наставшев. Есть предложения от японских, китайских предприятий, Кореи.

«Мы рассмотрели деловую программу. Она отразит те изменения, которые произошли у нас в рыбной отрасли», – прокомментировал итоги заседания оргкомитета президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов. Руководитель АРПП отметил, что форум во Владивостоке – известная площадка для обсуждения актуальных вопросов и ее необходимо развивать.

Международный конгресс рыбаков проходит в Приморье уже более 10 лет. Традиционно участие в форуме принимают представители федеральных органов власти, бизнеса, науки, образования, иностранные делегации.

Fishnews