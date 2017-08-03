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Бухта Золотой Рог. Фото пресс-службы краевой администрации

Золотому Рогу составляют «рецепт» оздоровления

Программу по восстановлению экобаланса бухты Золотой Рог во Владивостоке планируют начать реализовывать в 2018 г. Специалисты уже провели комплексное обследование акватории и составили карту затонувших судов и других источников загрязнения.

Сейчас ученые ДВФУ систематизируют результаты исследований бухты и разрабатывают программу ликвидации накопленного экологического ущерба.

«Для выявления источников негативного воздействия на бухту Золотой Рог произведено обследование гидротехнических сооружений и других объектов, расположенных в прибрежной зоне бухты. В рамках исследований выполнено геофизическое обследование дна для выявления затонувших плавсредств, свалок строительного мусора, линз нефтепродуктов, промышленных отходов», – рассказали в департаменте природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края.

По словам ученых, для поиска затопленных судов и их обломков, подводных кабельных линий, расположенных на поверхности и в придонном слое осадков бухты, проводилась гидромагнитная съемка.

«Всего в акватории бухты Золотой Рог выявлено семь так называемых локальных магнитных аномалий, источниками которых могут быть затонувшие суда и другие крупные объекты», – прокомментировали специалисты.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе краевой администрации, для уточнения информации о рельефе дна выполнена площадная съемка многолучевым эхолотом. «По результатам съемки подготовлена цифровая модель рельефа дна, построен планшет глубин и гидролокационное изображение морского дна, также было обнаружено восемь подводных объектов, требующих дальнейшее водолазное обследование», – обратили внимание ученые.

На основании комплексных обследований акватории составлена карта затонувших судов, объектов накопленного экологического ущерба и других источников негативного воздействия на биосистему бухты. К декабрю специалисты сформируют программу необходимых мер для экологического оздоровления Золотого Рога.

«Все эти исследования необходимы для определения не только мер, но и размера финансирования данных мероприятий. К реализации программы планируется приступить в 2018 году», – отметили в департаменте.

Напомним, для разработки программы по экологической очистке бухты Золотой Рог из федерального бюджета направлено более 60 млн рублей. Работа проводится Дальневосточным федеральным университетом с привлечением ученых ДВО РАН и должна быть завершена до конца 2017 г.

В соответствии с указом президента нынешний год объявлен в стране Годом экологии. В послании Федеральному Собранию Владимир Путин отметил, что по всей стране надо заняться уборкой загрязненных территорий.

Fishnews

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