04 августа 2017 года

Рыбак-любитель может запастись весами

В пресс-службе Росрыболовстве прокомментировали введение суточных норм вылова для рыбаков-любителей в различных рыбохозяйственных бассейнах страны.

Напомним, что приказом Минсельхоза от 28 июня 2017 г. № 308 внесены изменения в правила рыболовства для Западно-Сибирского бассейна. В частности, установлены суточные нормы добычи для любительской рыбалки. Ранее подобные нормы были введены в Байкальском, Западном рыбохозяйственных бассейнах.

В ответ на запрос Fishnews в пресс-службе Росрыболовства прокомментировали изменения: «Суточная норма вылова как мера регулирования любительского рыболовства введена поправками в отраслевой закон, которые приняты в июле прошлого года. Законом предусмотрено, что максимальные объемы вылова будут прописаны для каждого бассейна, по видам водных биоресурсов и водным объектам в правилах рыболовства. Данная мера направлена на решение важной задачи – устраняет возможность подмены любительского вылова промышленным».

В ответ на вопрос, нужно ли рыбаку носить с собой весы, в пресс-службе сообщили: «Правила рыболовства однозначно и конкретно устанавливают суточную норму вылова, следовательно, о допустимом превышении установленной нормы вылова речь идти не может. Контролировать вес выловленной рыбы рыбак-любитель может любым доступным ему способом, в том числе при помощи ручных весов. Однако обязательное наличие у рыбака-любителя весов правилами рыболовства не предусмотрено. Если вес одной выловленной рыбы превышает установленную суточную норму вылова, то рыбак должен ограничиться только этим экземпляром».

На вопрос: «Возможно ли при превышении суточной нормы продолжать любительскую рыбалку при условии выпуска пойманной рыбы обратно в водоем?» – в пресс-службе Росрыболовства ответили: «Осуществление спортивно-любительского рыболовства по принципу «поймал – отпустил» не противоречит и не дополняет ограничение суточного вылова рыбы».

Fishnews