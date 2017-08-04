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Глава государства Владимир ПУТИН провел в Танхое совещание по вопросам развития Байкальской природной территории. Фото пресс-службы президента

Владимир Путин выпустил омуля в новую жизнь

В ходе рабочей поездки в Республику Бурятия глава государства Владимир Путин поучаствовал в выпуске молоди омуля. В Байкал переселили около 50 тыс. рыбок.

Выпуск провели в Байкальском государственном природном биосферном заповеднике. Как сообщили Fishnews в пресс-службе президента, мальков вырастили в садках для поддержания биоразнообразия ихтиофауны самого глубокого озера на планете. Его зарыбление осуществляется регулярно на основе государственно-частного партнерства.

В поселке Танхой Владимир Путин провел совещание, посвященное актуальным проблемам сохранения Байкала и экологического развития Байкальской природной территории.

Напомним, для восстановления популяции байкальского омуля разработан ряд мер. Росрыболовство ранее подготовило проект программы по сохранению омуля в Байкале и впадающих в него реках на 2017-2019 гг. В свою очередь минсельхоз Иркутской области выступил с поправками в эту программу, предусматривающими выпуск молоди в Братское и Усть-Илимское водохранилища. Кроме того, Федеральное агентство по рыболовству создало оперативную группу «Сарма» специально для охраны омулевых запасов на Байкале.

Самой значимой мерой должен стать мораторий на промышленный лов омуля по рекомендации ученых.

«Мы это ограничение введем, но уже после итогов путины в этом году, - заявил замминистра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья Шестаков на июньской пресс-конференции. - Поскольку до этого мы, к сожалению, не успели внести ограничения в правила рыболовства, поэтому решили дать возможность рыбакам, которые подготовились, вылов произвести, но в любом случае со следующего года ограничения на промышленный вылов будут введены». Глава федерального агентства добавил, что добыча омуля в режиме традиционного и спортивно-любительского рыболовства в следующем году будет сохранена.

Илья Шестаков подчеркнул, что ограничении нет ничего страшного. «В Советском Союзе такие же решения принимались, и вылов байкальского омуля закрывался практически на 13 лет. Я думаю, что нам важно действительно сохранить этот уникальный вид рыбы», - отмечал руководитель ФАР.

Fishnews

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