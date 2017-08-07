07 августа 2017 года

Рыбопереработчикам предлагают мобильные цеха

Удаленные и труднодоступные районы, отсутствие дорог – привычная действительность для регионов Дальнего Востока. Но и в этих условиях может и должна быть качественная рыбопереработка, уверены российские инженеры.

В нынешнюю лососевую путину возможности компактного перерабатывающего завода оценили рыбаки Чукотского АО. Полноценные цеха первичной рыбопереработки и заготовки икры, смонтированные на базе двух 20-футовых контейнеров, были развернуты непосредственно в одном из районов промысла на территории автономного округа.

Компактное решение для рыбопереработчиков предложили инженеры ООО «Технологическое оборудование». Как отметили в компании, в данном случае были учтены условия эксплуатации мобильных цехов – Крайний Север – и объемы загрузки сырьем – порядка 2,5 тонны рыбы в сутки. В целом же была реализована универсальная модель полноценной первичной переработки рыбы и лососевой икры, которая может быть использована в любом другом регионе, рассказали Fishnews в инжиниринговой компании.

Оборудование, смонтированное на базе контейнера, позволяет осуществлять приемку, разделку (потрошение), мойку рыбы и ее упаковку. При необходимости модуль может быть оснащен плиточным морозильным аппаратом.

В отдельном контейнере располагается икорный цех, выполненный с соблюдением всех санитарных норм к производственным помещениям такого рода. Специалистами «Технологического оборудования» была разработана линейка икорного оборудования «компактной серии», которое уже прошло испытание практикой на предприятиях отрасли. Для хранения икры до отправки на предприятие также может быть предложено решение по заморозке продукции на базе контейнера мобильного склада.

Важный момент: все мобильные цеха оснащены инженерными системами, включая напольную канализацию. При установке требуется лишь подключение к источнику воды, электричества и системе водоотведения. Есть возможность комплектации мобильных цехов системой охлаждения воздуха (кондиционирования).

Срок изготовления модульного завода – 3 месяца с момента поставки контейнеров. Стоимость варьируется в зависимости от комплектации, в среднем составляет порядка 5 млн рублей (без учета стоимости контейнеров). Оборудование, как правило, монтируется в нескольких 20-футовых контейнерах, что повышает мобильность цехов и упрощает их доставку на место использования, но при необходимости может быть собрано и на базе 40-футового контейнера.

ООО «Технологическое оборудование»

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