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Петр Савчук: Бизнесу пора подтягиваться к современным требованиям

Петр Савчук: Бизнесу пора подтягиваться к современным требованиям

Конференция в Южно-Сахалинске показала: далеко не все рыбаки в полной мере осознают последствия вступления в силу «рыбного» техрегламента. Предприятиям придется адаптироваться к новым требованиям либо потерять бизнес, считает замруководителя Росрыболовства Петр Савчук.

Конференция по вопросам техрегламента ЕАЭС «О безопасности рыбы и рыбной продукции» и перехода на электронную ветсертификацию, организованная по инициативе ВАРПЭ, прошла 27 июля в Южно-Сахалинске. Она стала важным и очень своевременным мероприятием по подготовке отрасли к работе в новых условиях и высветила определенные поводы для беспокойства, отметил заместитель руководителя Росрыболовства Петр Савчук.

«По результатам конференции сложилось впечатление, что не все рыбаки понимают, что такое технический регламент и с чем они столкнутся после его вступления в силу. Вводятся очень серьезные требования, и владельцам предприятий нужно быть готовыми к этому», – подчеркнул собеседник Fishnews.

По его словам, даже по вопросам, которые задавали участники, было понятно, что мало кто из них читал, а тем более внимательно изучал текст технического регламента. Например, некоторые рыбаки жаловались на проблемы с соблюдением температурного режима при доставке сырья. «Но, если вы не можете организовать транспортировку охлажденной рыбы при определенной температуре, значит, эта продукция не соответствует требованиям ХАССП. Значит, нужно менять технологию промысла, доводить ее до соответствия всем требованиям, чтобы продукт получался качественный. Вот на что нацелен этот технический регламент», – заявил замглавы рыбного ведомства.

Показательной в этом плане он назвал ситуацию на востоке Камчатки, где идет много задержанного сырца. «Почему-то рыбаки поставляют такую продукцию на российский рынок и думают, что наш потребитель всё это съест. Но ведь продают же они сегодня китайцам на экспорт качественную рыбу. Так почему же в другие регионы страны позволяют себе отправлять то, что хуже? С таким подходом пора заканчивать, – возмутился Петр Савчук. – Мы обязаны организовать производство и переработку таким образом, чтобы вся продукция была соответствующего качества».

При этом технологии, позволяющие обеспечить сохранность сырья, давно известны, однако многие предприятия не горят желанием вкладываться в модернизацию производства, констатировал замруководителя Росрыболовства. «Никто не хочет про это слушать. Сегодня есть уже и льдогенераторы, и жидкий лед, и специальные контейнеры, где можно выдерживать рыбу, но вложиться в инфраструктуру, в современную переработку желающих мало. Все хотят только зарабатывать, ничего не меняя и по-прежнему пользуясь дедовскими методами», – озвучил он претензии к представителям бизнеса. – Это уже вчерашний день. Те времена прошли, сегодня нужно развивать производство на уровне современных требований».

В крупных компаниях, которые работают на разных объектах промысла и ориентированы в том числе на экспорт, по мнению Петра Савчука, система более-менее отработана и не вызывает нареканий, но среди лососевиков ситуация гораздо хуже. Подтягивать до стандартов, заданных техрегламентом, потребуется не только производственные комплексы, но и инфраструктуру, включая холодильные мощности и транспортные средства.

«Некоторые участники конференции возмущались, почему Росрыболовство не защищает интересы рыбаков. Мы готовы защищать, но в случае с техрегламентом вопрос стоит ребром: либо вы выживете в таких условиях, либо ваш бизнес под угрозой. Вот что должны услышать рыбаки, а не отрицать все изменения», – указал замглавы федерального агентства.

Он добавил, что спорить и обсуждать уже поздно. Технический регламент вырабатывался годами, он утвержден на межгосударственном уровне и с сентября вступит в силу. «По идее за эти годы предприятия должны были постепенно адаптироваться к требованиям регламента, ведь переходный период пролетит быстро, но по факту мы видим, что большинство компаний – на нулевом этапе. Вот это страшно», – считает Петр Савчук.

В связи с этим Росрыболовство планирует в срочном порядке провести ряд совещаний. «Нужно вырабатывать меры, чтобы рыбаки подтягивались к данному регламенту и были готовы к новым требованиям. Судя по всему, нам и технологов придется учить. Сейчас мы обратились ко всем институтам, даны поручения соответствующим управлениям: ликбез на тему технического регламента потребуется всей отрасли. Нам предстоит очень много работы», – резюмировал замруководителя ведомства.

Он напомнил, что многие требования техрегламента соотносятся и с введением с 1 января 2018 г. электронной ветсертификации. «Если какие-то этапы производственной схемы не будут соответствовать требованиям техрегламента, проблемы возникнут и с оформлением электронных ветсертификатов на такую продукцию», – предупредил Петр Савчук.

Fishnews

НазадМетки: варпэкамчаткаросрыболовство

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