09 августа 2017 года

Санкции ООН обрушили рынок морепродуктов в КНДР

Цены на водные биоресурсы в Северной Корее резко упали после введения международных санкций, сообщает канадская газета The Globe and Mail. Китайские торговцы морепродуктами покидают страну.

Новые санкции против КНДР на прошлой неделе единогласно утвердил Совбез ООН. В частности, странам-членам организации запрещено импортировать из Северной Кореи ряд товаров, включая рыбу и морепродукты, сообщает корреспондент Fishnews.

По информации от китайских предпринимателей, работающих в КНДР, уже 7 августа свежий кальмар предлагали за треть от его стоимости на прошлой неделе. И даже по этой цене моллюска покупают неохотно.

Китайские рыбоперерабатывающие предприятия в Северной Корее закрываются, а их владельцы покидают страну, стараясь вывезти как можно больше имущества. Пока у китайской таможни нет приказа о запрете торговли через границу с КНДР. Однако появления такого документа ожидают в ближайшее время, поскольку Пекин поддержал новые санкции, пишет The Globe and Mail.

От санкций могут пострадать и соседние регионы Китая, в частности быстро развивавшийся рыбоперерабатывающий центр в Хуньчуне. У него могут возникнуть трудности и с поставками сырья, и с привлечением рабочей силы из КНДР. Как сообщал Fishnews, еще до введения санкций из-за негативной реакции Вашингтона на рост товарооборота между КНДР и КНР крупная китайская рыбоперерабатывающая компания Dalian Yingjie Foods отказалась от строительства фабрики в Хуньчуне. В компании утверждают, что об этом ее попросили даляньские чиновники.

Fishnews