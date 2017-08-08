Санкции ООН обрушили рынок морепродуктов в КНДР

08 августа 2017 года
Развитие рыбопереработки на острове Шикотан планируют простимулировать созданием ТОР «Южные Курилы» и другими мерами поддержки. Ими собирается воспользоваться комбинат «Островной».
02 августа 2017 года
Треть добычи промысловиков КНР составляет сорная рыба, не пригодная в пищу, отмечает Гринпис. По данным природоохранной организации, значительная часть таких уловов - молодь и мальки съедобных видов.
01 августа 2017 года
Китайская сторона подтвердила, что актуализирует списки российских производителей рыбной муки, когда получит результаты июньской инспекции, сообщили в Россельхознадзоре. Обсуждались и другие вопросы поставок продукции из водных биоресурсов.
Российская и китайская делегации выпустили в пограничные воды Амура калугу и амурского осетра. Всего в этом году в реку планируется переселить 400 тыс. экземпляров молоди ценных рыб.
27 июля 2017 года
Китайское карантинное ведомство обновило списки аккредитованных поставщиков российских рыбоперерабатывающих предприятий и судов-поставщиков живых объектов водного промысла в КНР и поставщиков продукции водного промысла и аквакультуры.
26 июля 2017 года
Рыбопромышленники и таможенники Дальнего Востока предложили создать рабочую группу по вопросам начисления таможенных платежей. Планируется, что она, в частности, поможет разобраться с платежами за ремонты судов за рубежом.
09 августа 2017 года
Устранение административных барьеров в работе аквафермерских хозяйств стало центральной задачей для Дальневосточного Союза предприятий марикультуры. Также среди актуальных вопросов – государственная экологическая экспертиза марикультурной деятельности, сохранение уникальных водных объектов Дальнего Востока России.
Глава государства Владимир Путин подписал новые поручения по выявлению и пресечению деятельности картелей. В частности, правительство должно подготовить соответствующие законы, а ФАС и силовые ведомства – разработать межведомственную программу.
В ВАРПЭ подготовили итоговый протокол отраслевой конференции, которая была организована всероссийским объединением 27 июля на Сахалине. Документ, сформированный на основании выступлений участников и письменных замечаний, содержит всесторонний анализ правовых и организационных проблем, которые нужно решить до 1 января 2018 г.
Национальный стенд на выставке в Циндао позволит российским рыбопромышленным компаниям представить как традиционный ассортимент, так и новые продукты на крупнейшем в мире рынке.
Объем добычи скумбрии, сардины-иваси и анчоуса для российских судов в ИЭЗ Японии разделили между тремя компаниями, хотя заявки подавало гораздо больше организаций. Приморскому теруправлению Росрыболовства поручено оперативно решить проблему.
Аукцион по распределению участков для аквакультуры объявило Приморское теруправление Росрыболовства. На этот раз для товарного рыбоводства предлагаются озера края. Еще один лот – участок в Японском море.
Бюджет приоритетного проекта «Оздоровление Волги» составляет 257 млрд рублей. В результате его реализации власти планируют добиться сокращения сброса загрязненных вод, ликвидировать наиболее опасные объекты накопленного экологического вреда, улучшить условия воспроизводства водных биоресурсов.
По данным на 8 августа, на Дальнем Востоке поймано 254 тыс. тонн лососей - на 16,4% выше уровня 2015 г. Росрыболовство планирует обсудить с РЖД тарифы на транспортировку рыбных грузов, чтобы избежать резких скачков цен при отправке путинных уловов на запад.
Два заказника и природный парк будут созданы в Ненецком автономном округе, в том числе для сохранения редких видов рыб. В администрации региона пообещали, что новый статус земель не помешает их использованию для обеспечения традиционного образа жизни коренных народов.
08 августа 2017 года
Минсельхоз предлагает предусмотреть возможность выделения рыбоводного участка единственному участнику аукциона, а также возможность возмещения убытков при отказе победителя торгов внести доплату. Эти меры могут помочь вовлекать акватории в работу, но нужна эффективная реализация, считают в Ассоциации лососевых рыбоводных заводов Сахалинской области.