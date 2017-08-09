Россия и Китай проводят осетровые «выпускные»

09 августа 2017 года
Цены на водные биоресурсы в Северной Корее резко упали после введения международных санкций, сообщает канадская газета The Globe and Mail. Китайские торговцы морепродуктами покидают страну.
Национальный стенд на выставке в Циндао позволит российским рыбопромышленным компаниям представить как традиционный ассортимент, так и новые продукты на крупнейшем в мире рынке.
08 августа 2017 года
Хозяйства Крымского полуострова собрали за первое полугодие 109 тонн продукции товарной аквакультуры (-17 тонн к уровню 2016 г.). Из-за погодных аномалий сократилось производство карповых. Показатели по моллюскам и осетровым – выросли.
03 августа 2017 года
Московская область продолжит субсидирование действующих рыбоводных хозяйств и окажет поддержку в реализации новых проектов в сфере товарной аквакультуры, а также организации рыбных сельскохозяйственных кооперативов.
02 августа 2017 года
Треть добычи промысловиков КНР составляет сорная рыба, не пригодная в пищу, отмечает Гринпис. По данным природоохранной организации, значительная часть таких уловов - молодь и мальки съедобных видов.
01 августа 2017 года
Китайская сторона подтвердила, что актуализирует списки российских производителей рыбной муки, когда получит результаты июньской инспекции, сообщили в Россельхознадзоре. Обсуждались и другие вопросы поставок продукции из водных биоресурсов.
10 августа 2017 года
Правительство РФ предлагает продлить функционирование особой экономической зоны в Калининградской области до конца 2095 г. Соответствующий законопроект внесен в Госдуму.
Рыбинспекторы Вологодской области выявили незаконное строительство моста через реку Мегра. Это водный объект высшей категории, в котором обитают и нерестятся лососевые.
С начала года российские рыбаки освоили более 3 млн тонн водных биоресурсов. Вылов растет на Дальнем Востоке и в Северном бассейне, а также в зонах иностранных государств и конвенционных районах.
09 августа 2017 года
Устранение административных барьеров в работе аквафермерских хозяйств стало центральной задачей для Дальневосточного Союза предприятий марикультуры. Также среди актуальных вопросов – государственная экологическая экспертиза марикультурной деятельности, сохранение уникальных водных объектов Дальнего Востока России.
Глава государства Владимир Путин подписал новые поручения по выявлению и пресечению деятельности картелей. В частности, правительство должно подготовить соответствующие законы, а ФАС и силовые ведомства – разработать межведомственную программу.
Цены на водные биоресурсы в Северной Корее резко упали после введения международных санкций, сообщает канадская газета The Globe and Mail. Китайские торговцы морепродуктами покидают страну.
В ВАРПЭ подготовили итоговый протокол отраслевой конференции, которая была организована всероссийским объединением 27 июля на Сахалине. Документ, сформированный на основании выступлений участников и письменных замечаний, содержит всесторонний анализ правовых и организационных проблем, которые нужно решить до 1 января 2018 г.
Национальный стенд на выставке в Циндао позволит российским рыбопромышленным компаниям представить как традиционный ассортимент, так и новые продукты на крупнейшем в мире рынке.
Объем добычи скумбрии, сардины-иваси и анчоуса для российских судов в ИЭЗ Японии разделили между тремя компаниями, хотя заявки подавало гораздо больше организаций. Приморскому теруправлению Росрыболовства поручено оперативно решить проблему.
Аукцион по распределению участков для аквакультуры объявило Приморское теруправление Росрыболовства. На этот раз для товарного рыбоводства предлагаются озера края. Еще один лот – участок в Японском море.