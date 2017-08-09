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На Владимировском рыбоводном заводе китайская делегация приняла участие в выпуске молоди осетровых. Фото пресс-службы Амуррыбвода

Россия и Китай проводят осетровые «выпускные»

На Владимировском рыбоводном заводе китайская делегация приняла участие в выпуске молоди осетровых. На этот раз в «свободное плавание» отправилось более 195 тыс. экземпляров амурского осетра и 19 тыс. особей калуги.

Всего с Владимировского завода Амуррыбвода в пограничные воды Амура в нынешнем году выпущено 878 300 экземпляров амурского осетра и 62 694 особи калуги.

До этого совместные мероприятия по выпуску молоди осетровых в реку прошли на территории КНР, рассказали Fishnews в пресс-службе Амурского бассейнового управления.

С участием российской делегации 29 июля в районе Большого Уссурийского острова было выпущено 150 тыс. штук молоди амурского осетра и 50 тыс. экземпляров молоди калуги, а также 100 экземпляров взрослых осетровых.

Совместные «выпускные» ценной рыбы проводятся в соответствии с протоколом 26-й сессии Смешанной российско-китайской комиссии по сотрудничеству в области рыбного хозяйства.

Fishnews

  • На Владимировском рыбоводном заводе китайская делегация приняла участие в выпуске молоди осетровых. Фото пресс-службы Амуррыбвода
  • На Владимировском рыбоводном заводе китайская делегация приняла участие в выпуске молоди осетровых. Фото пресс-службы Амуррыбвода
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