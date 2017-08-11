11 августа 2017 года

Против браконьеров – «непрофильные» протоколы

Росрыболовство поддерживает предложение о расширении полномочий регионов в сфере рыбоохраны и наделении сотрудников охотнадзора, лесоохраны и других ведомств правом составлять протоколы о нарушениях.

Руководитель Росрыболовства Илья Шестаков считает допустимым, если регионы смогут выполнять мероприятия по охране водных биоресурсов по соглашению с федеральным центром. «Надо дать возможность субъектам, с тем чтобы они тоже могли направлять часть средств на рыбоохрану», – заявил он в ходе посещения Конаковского завода по осетроводству в Тверской области.

Частично такие полномочия у субъектов Федерации уже есть, и на них даже выделяются субвенции из федерального бюджета. Но, по словам главы рыбного ведомства, этого явно недостаточно, поскольку такие сотрудники не вправе составлять административные протоколы.

«Думаю, что в рамках таких соглашений мы эту задачу будем решать именно с теми субъектами, которые заинтересованы в этом, а Тверская область заинтересована в совместной охране водных биоресурсов», – отметил Илья Шестаков. Он рассказал, что Росрыболовство сейчас договаривается о наделении перекрестными полномочиями сотрудников рыбнадзора, охотнадзора, лесоохраны и других ведомств, «чтобы каждый из них имел возможность в случае, если он осуществляет контроль, составлять административные протоколы и в отношении перекрестных полномочий». Но этот шаг потребует внесения изменений в федеральное законодательство, сообщает корреспондент Fishnews.

Губернатор Тверской области Игорь Руденя предложил рассмотреть возможность возложить функции рыбоохраны и составления протоколов и на Государственную инспекцию по маломерным судам. «Сегодня они уже обладают материально-технической базой. Это люди являются аттестованным, они носят форму, у них есть свои офисы на берегах водных объектов. Если нам удастся совместить возможности Росрыболовства и ГИМС, это будет хорошая синергия», – подчеркнул он.

Глава региона пообещал, что Тверская область как субъект законодательной инициативы будет предлагать к рассмотрению такой вариант усиления рыбоохраны.

Fishnews