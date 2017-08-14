14 августа 2017 года

Нижегородским рыбоводам напишут программу

В Нижегородской области планируется принять региональную программу для развития рыбной отрасли. Целью документа станет стимулирование товарной аквакультуры.

Разработкой программы займутся специалисты комитета по охране, использованию и воспроизводству объектов животного мира Нижегородской области. Полномочия по развитию рыбного хозяйства региональный госохотнадзор получил в августе 2017 г.

Руководитель комитета Николай Бондаренко отметил, что создание региональной программы позволит оказать рыбоводным хозяйствам финансовую поддержку в рамках федеральной госпрограммы. «Кроме того, планируется предоставлять рыбоводческим предприятиям методическую помощь по введению современных технологий выращивания и переработки рыбы, давать разъяснения по положениям нормативных документов, оказывать содействие рыбоводным хозяйствам в повышении инвестиционной привлекательности», - рассказал глава областного госохотнадзора.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе комитета, основными целями программы станут повышение качества собственного рыбопосадочного материала и сокращение его импорта, увеличение производства и расширение ассортимента рыбопродукции.

Сейчас рыбоводческие хозяйства области выращивают карпа, карася, толстолобика, стерлядь и радужную форель. Основную долю составляет карп – 93% от общего объема производства товарной рыбы. В 2016 г. производство рыбопосадочного материала в регионе возросло до 216 тонн - 104,3% от уровня предыдущего года. Общее производство товарной рыбы в области достигло 259 тонн.

Fishnews