Новости
СМИ сообщили о массовой гибели рыбы в одном из водоемов Уфы. Фото ГТРК «Башкортостан»

Пивзавод проверят на причастность к мору рыбы

СМИ сообщили о массовой гибели рыбы в одном из водоемов Уфы из-за сброса стоков с пивоваренного завода. Башкирская природоохранная межрайонная прокуратура начала проверку.

По данным СМИ, мор произошел в водоеме микрорайона Сипайлово. Как следует из публикаций, из-за сброса загрязняющих веществ предположительно с территории пивоваренного завода АО «Пивоварня Москва-ЭФЕС» погибла рыба, сообщили Fishnews в пресс-службе республиканской прокуратуры.

В ходе проверки планируется установить причину гибели водных биоресурсов, источник загрязнения, а также лиц, виновных в экологическом правонарушении.

Fishnews

Назад

Лента новостей

14 августа 2017 года

Череповец открывает рыбные перспективы

В Вологодской области город Череповец получил статус территории опережающего развития. В перечень видов экономической деятельности с особым правовым режимом включены пресноводные рыболовство и рыбоводство.

На Байкале появятся 43 новых РПУ

Росрыболовство согласовало формирование 43 участков для промышленного рыболовства в акватории озера Байкал. Конкурс на них предполагается объявить во второй половине августа.

Любителям сетей грозят новые ограничения

В законопроекте о любительской рыбалке, подготовленном ко второму чтению в Госдуме, вводится ряд ограничений, в частности, по сетным орудиям лова. Использовать их разрешается только в районах Севера, Сибири и Дальнего Востока в определенные периоды после учета и поштучной маркировки.

С неналоговыми платежами продолжат разбираться по плану

В Правительстве актуализировали «дорожную карту» по неналоговым платежам. В плане предусматривается принятие закона, позволяющего систематизировать такие выплаты.

ВАРПЭ усиливает позиции в сфере рыбной дипломатии

Делегация ВАРПЭ по приглашению Всеяпонской ассоциации рыбопромышленников посетит Японию. В рамках визита запланировано посещение предприятий по добыче и переработке рыбы, аквакультуре, судостроению, торговых и выставочных площадок. Ответный визит японской делегации состоится во время рыбопромышленного форума в Санкт-Петербурге.

Сахалинские браконьеры ловят тоннами

Сложности лососевой путины на Сахалине не останавливают местных браконьеров. За двое суток пограничники выявили и пресекли три факта незаконного промысла. Уловы исчислялись в тоннах.

Предприятия Камчатки готовятся к форуму и выставке в Санкт-Петербурге

Лидеры рыбного хозяйства Камчатского края примут участие в Международном рыбопромышленном форуме и Выставке рыбной индустрии, морепродуктов и технологий, которые пройдут с 14 по 16 сентября в Санкт-Петербурге.

Нижегородским рыбоводам напишут программу

В Нижегородской области планируется принять региональную программу для развития рыбной отрасли. Целью документа станет стимулирование товарной аквакультуры.

Правоохранители ищут владельцев икры

Схроны с икрой обнаружили в Магаданской области пограничники и сотрудники МВД. В настоящее время устанавливаются личности владельцев продукции.

11 августа 2017 года

Стенд Росрыболовства станет виртуальной биржевой площадкой

Гостям Восточного экономического форума в режиме реального времени продемонстрируют биржевую торговлю российской рыбной продукцией. Трансляция пройдет на объединенном стенде рыбопромышленных компаний и Росрыболовства.

Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31

Опрос

Оценка регулирующего воздействия – формальность или рабочий инструмент?

От первого лица

Президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров Герман ЗВЕРЕВ

Президент ВАРПЭ

Герман ЗВЕРЕВ

Подготовка к новому закреплению квот – безусловный приоритет

Губернатор Хабаровского края Вячеслав ШПОРТ

Губернатор Хабаровского края

Вячеслав ШПОРТ

Рыбная отрасль – драйвер роста экономики региона

Все материалы

Интервью

Заместитель руководителя Россельхознадзора Николай ВЛАСОВ

Заместитель руководителя Россельхознадзора

Николай ВЛАСОВ

Осваивать электронную сертификацию надо уже сейчас

Заместитель генерального директора госкорпорации Yantai Moon Co., Ltd. – генеральный директор по международному сотрудничеству ГЭ Юньцзян (Ge Yun Jiang)

Заместитель генерального директора госкорпорации Yantai Moon Co., Ltd.

ГЭ Юньцзян

Другой Китай

Руководитель департамента рыбного хозяйства и водных биоресурсов Приморского края Сергей НАСТАВШЕВ

Руководитель департамента рыбного хозяйства и водных биоресурсов Приморского края

Сергей НАСТАВШЕВ

Невыбранных крабовых квот не будет

Вице-президент Ассоциации «Ярусный промысел» Вячеслав БЫЧКОВ

Вице-президент Ассоциации «Ярусный промысел»

Вячеслав БЫЧКОВ

Ярусный промысел: есть, куда расти

Все интервью

Личное мнение

Глава ассоциации рыбаков Сахалина Максим КОЗЛОВ

Глава ассоциации рыбаков Сахалина

Максим КОЗЛОВ

В электронную эру нельзя вступать с «сырыми» системами

Председатель правления Ассоциации «Росрыбхоз» Василий ГЛУЩЕНКО

Председатель правления Ассоциации «Росрыбхоз»

Василий ГЛУЩЕНКО

Терорганам дана команда помогать, а не препятствовать

Все материалы

Крупным планом

«Гонец» на службе рыбопромыслового флота

«Гонец» на службе рыбопромыслового флота

Остров Кунашир, Южно-Курильский рыбокомбинат. Суммарная мощность системы заморозки 200 тонн/сутки и аммиачный холодильник на 1500 тонн

Заморозка должна быть экономной

Все материалы

События

Вопросы по техрегламенту ЕАЭС «О безопасности рыбы и рыбной продукции» и электронной ветсертификации обсудили на конференции в Южно-Сахалинске

Рыбный бизнес готовится к новым требованиям

Новым приобретением группы «Норебо» стал производственный и распределительный центр в подмосковном городе Клин. Фото пресс-службы холдинга

«Норебо» инвестирует в развитие логистики

Все события

Продвигая рыбу: Кухня против школы

Кухня против школы. Шашки

Шашки. Видео-рецепт

Корейский салат с кальмарами

Корейский салат с кальмарами. Видео-рецепт

Все материалы

Выставки

yandex
Rambler's Top100

© 2006—2017 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России.