14 августа 2017 года

Пивзавод проверят на причастность к мору рыбы

СМИ сообщили о массовой гибели рыбы в одном из водоемов Уфы из-за сброса стоков с пивоваренного завода. Башкирская природоохранная межрайонная прокуратура начала проверку.

По данным СМИ, мор произошел в водоеме микрорайона Сипайлово. Как следует из публикаций, из-за сброса загрязняющих веществ предположительно с территории пивоваренного завода АО «Пивоварня Москва-ЭФЕС» погибла рыба, сообщили Fishnews в пресс-службе республиканской прокуратуры.

В ходе проверки планируется установить причину гибели водных биоресурсов, источник загрязнения, а также лиц, виновных в экологическом правонарушении.

Fishnews