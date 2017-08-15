15 августа 2017 года

Камчатка радует уловами лосося

С начала путины предприятия Камчатского края добыли 222,8 тыс. тонн лососей при стартовом прогнозе вылова около 187 тыс. тонн. Уловы превышают показатели 2015 и 2016 гг.

Данные о результатах промысла тихоокеанских лососей на 13 августа приводит министерство рыбного хозяйства Камчатки со ссылкой на Северо-Восточное теруправление Росрыболовства.

В общем вылове на долю горбуши пришлось 160,5 тыс. тонн, нерки – 36,9 тыс. тонн, кеты – 24,4 тыс. тонн, рассказали Fishnews в пресс-службе краевого правительства.

«Основной объем вылова в 2017 году пришелся на Карагинскую подзону, где за время путины было добыто 158,7 тыс. тонн тихоокеанских лососей, из них вылов горбуши составил 146,7 тыс. тонн, что почти в два раза превышает первоначальный рекомендованный объем вылова. В настоящее время путина в Карагинской подзоне практически завершена», - отметили в минрыбхозе.

На восточном побережье полуострова продолжается промысел кеты, нерки, началась добыча кижуча. Продолжают работу рыбохозяйственные предприятия на Западной Камчатке. Всего на отчетную дату на западном побережье края добыто 40,3 тыс. тонн тихоокеанских лососей, из них более 20 тыс. тонн составил вылов нерки реки Озерная.

В пресс-службе отметили, что на 13 августа освоено 191,5 тыс. тонн тихоокеанских лососей, а за аналогичный период 2015 г. – 161,2 тыс. тонн. Лососевая путина традиционно стартовала на Камчатке 1 июня.

Fishnews