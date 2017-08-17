17 августа 2017 года

Ведомствам поручили помогать Волге

Премьер-министр Дмитрий Медведев дал ведомствам поручения по сохранению и рациональному использованию Волги. В числе задач – финансирование приоритетного проекта по оздоровлению реки и увеличение численности инспекторов рыбоохраны.

Выздоравливай, река!

Сохранение и рациональное использование Волги обсуждалось на совещании, которое премьер Дмитрий Медведев проводил 8 августа в Волгограде. Одой из тем стал приоритетный проект «Оздоровление Волги»: его паспорт подготовило и представило в правительство Министерство природных ресурсов и экологии РФ.

В целом бюджет проекта составляет 257 млрд рублей (из федерального, региональных бюджетов и внебюджетных источников). «Вместе с тем для реализации приоритетного проекта объективно существует потребность в дополнительных средствах федерального бюджета. В 2018 году она оценивается в 980 млн рублей, а в 2019 и 2020 годах – по 11 млрд рублей», - заявил на совещании глава Минприроды Сергей Донской. Он добавил, что это суммы с учетом использования для фонда по модернизации очистных сооружений.

По итогам встречи Дмитрий Медведев дал ряд поручений. До 1 ноября Минприроды, Минстрой и Минфин должны представить в правительство предложения о дополнительных источниках финансирования мероприятий приоритетного проекта. К этому же времени должны поступить инициативы по созданию специального (водного) фонда «в целях поддержки проектов по строительству и реконструкции очистных сооружений».

Как чистить акватории

Премьер поручил Министерству транспорта и Минприроды до ноября представить в правительство предложения по организации сбора отходов с судов, эксплуатируемых в акватории Волги, а также пунктов их заправки топливом, сообщает корреспондент Fishnews.

Эти же ведомства до 1 ноября должны передать в кабмин предложения по регулированию порядка очистки водных объектов от затонувших (брошенных) судов и других плавательных средств с последующей их утилизацией.

Росприроднадзору поручено пристально следить за тем, чтобы в бассейне реки не сбрасывались несанкционированно сточные воды. О результатах федеральная служба должна докладывать в правительство.

Комфорт для рыбы

Дмитрий Медведев также поручил ряду ведомств рассмотреть возможность попусков на гидротехнические сооружениях Волжского каскада для рыбохозяйственных целей и о результатах доложить в правительство до 5 октября. Такая задача поставлена перед Минсельхозом, Минприроды, Минэкономразвития и Росрыболовством.

Еще одно поручение – по рыбоохране. Минсельхоз, Минприроды, Минэкономразвития и Росрыболовство должны проработать вопрос об увеличении числа рыбинспекторов, работающих в бассейне Волги, а также о наделении региональных властей полномочиями в области контроля (надзора) в этой сфере. О результатах в кабмин должно быть доложено до 5 октября.

Также премьер поручил Минсельхозу и Минфину завершить согласование законопроекта, позволяющего заменять возмещение ущерба, нанесенного водным биоресурсам, в натуральной форме денежной компенсацией.

Fishnews