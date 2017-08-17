17 августа 2017 года

В Ленобласти обновили «дом» для клариевого сома

В Ленинградской области после реконструкции открылось предприятие по выращиванию клариевого сома в системе замкнутого водоснабжения. Регион собирается увеличить производство этой рыбы с 45 до 80 тонн в год.

Фермерское хозяйство находится в Волосовском районе. Проект по реконструкции реализован на условиях софинансирования по государственному гранту на развитие семейных животноводческих ферм в размере 1,2 млн рублей, сообщили Fishnews в пресс-службе областного комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу.

Планируется, что открытие современного рыбоводного хозяйства с использованием экологичной установки замкнутого водоснабжения позволит не только увеличить общие объемы производства рыбной продукции, но и развить новые направления в отрасли, создать точки роста, новые рабочие места.

Fishnews