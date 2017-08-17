В Ленобласти обновили «дом» для клариевого сома

17 августа 2017 года
Глава правительства Дмитрий Медведев посетит Сахалинскую область. Планируется, что 22 августа премьер-министр проведет совещание по вопросам рыбоперерабатывающей отрасли.
Глава антимонопольного ведомства Игорь Артемьев обратился к президенту с предложением плавно повысить ставки тарифов на пользование государственной инфраструктурой в портах. Сейчас стивидоры платят недостаточно, считает руководитель ФАС.
Глава правительства Дмитрий Медведев поручил представить предложения по порядку очистки водных объектов от затонувших плавательных средств с их последующей утилизацией. Инициативы должны поступить до ноября.
По мнению Федеральной антимонопольной службы, устранение административных барьеров приведет к снижению себестоимости рыбной продукции. Новые предложения по ограничению роста цен на рыбу направлены в администрацию президента.
Премьер-министр Дмитрий Медведев дал ведомствам поручения по сохранению и рациональному использованию Волги. В числе задач – финансирование приоритетного проекта по оздоровлению реки и увеличение численности инспекторов рыбоохраны.
В этом году в воспроизводстве омуля будут задействованы три байкальских рыборазводных завода Федерального агентства по рыболовству. Объемы инкубации икры планируется увеличить почти в 7 раз по сравнению с прошлым годом.
16 августа 2017 года
Глава правительства Дмитрий Медведев поручил министерствам завершить согласование законопроекта, позволяющего заменять возмещение ущерба, нанесенного водным биоресурсам, в натуральной форме денежной компенсацией.
Южнокорейская пресса пишет, что добыча кальмара в исключительной экономической зоне России начнется с задержкой. Причиной названа неготовность судна к размещению контролеров из РФ.
Руководитель Центра системы мониторинга рыболовства и связи Артем Вилкин в рамках поездки на Дальний Восток в конце августа – сентябре проведет встречи с рыбопромышленниками и представителями отраслевых ассоциаций.
Около 800 тыс. мальков хариуса выпустили в Енисей в нижнем течении вблизи города Дудинка. Также в реку отправили примерно 600 тыс. мальков сига на Прутовском мелководье в районе Енисейска.