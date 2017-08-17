17 августа 2017 года

ФАС предложила повысить тарифы на инфраструктуру в портах

Глава антимонопольного ведомства Игорь Артемьев обратился к президенту с предложением плавно повысить ставки тарифов на пользование государственной инфраструктурой в портах. Сейчас стивидоры платят недостаточно, считает руководитель ФАС.

Предложения по работе в портах глава Федеральной антимонопольной службы высказал на совещании по развитию транспортной инфраструктуры Северо-Запада России: встречу в Калининграде проводил 16 августа президент Владимир Путин.

«Мы обратили внимание, что при доходах в целом по России стивидорных компаний в том числе от использования государственной инфраструктуры в 350 млрд рублей – платят они за государственную инфраструктуру от одного до двух процентов», - заявил Игорь Артемьев (стенограмма совещания приводится на сайте Кремля, сообщает корреспондент Fishnews). Мировая экономика, по словам руководителя ведомства, не знает такого расточительства со стороны государства.

Глава ФАС выступил за изменение ситуации: «…Мы полагаем, что плавное повышение соответствующих ставок за пользование государственной инфраструктурой в ближайшие три-пять лет позволит только для Северо-Запада высвободить порядка 12 млрд и даже больше рублей, а в целом – 30, 40 и даже 50 миллиардов».

Сегодня, по словам Игоря Артемьева, получается, что частным компаниям, «которые зарабатывают и так очень хорошо», дается возможность «пользоваться инфраструктурой практически за бесценок, а само государство на ремонт этой инфраструктуры, на вложение денег не имеет».

«Поэтому мне кажется, можно было бы нам дать поручение вместе с Министерством экономики, Минтрансом рассмотреть эту ситуацию. Мы сейчас предложили поднять соответствующие тарифы, но не получили пока понимания», - обратился Игорь Артемьев к президенту.

Fishnews