18 августа 2017 года

«Курильский» диалог России и Японии продолжается

В Москве прошел второй раунд российско-японских переговоров по вопросам совместной хозяйственной деятельности на южных Курильских островах. Стороны обсудили список возможных первоочередных проектов.

Встречу провели заместители министров иностранных дел Игорь Моргулов и Такэо Акиба. Как сообщили Fishnews в пресс-службе МИД России, они обсудили перечень возможных первоочередных проектов взаимовыгодного сотрудничества в рамках совместной хозяйственной деятельности. Результаты работы договорились представить на рассмотрение руководства двух стран.

Напомним, первый раунд переговоров по реализации двусторонних проектов на Южных Курилах прошел в Токио 18 марта. По информации СМИ, японская сторона предлагает сотрудничать, в частности, в областях марикультуры и рыбопереработки.

О начале консультаций по вопросам совместного хозяйствования на Южных Курилах президент Владимир Путин и премьер-министр Синдзо Абэ договорились в ходе декабрьского визита главы российского государства в Японию. Направления для сотрудничества были перечислены в итоговом заявлении. Совместная деятельность может включать такие сферы, как рыболовство, марикультура, туризм, медицина, экология и другие.

Fishnews