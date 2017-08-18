«Курильский» диалог России и Японии продолжается

18 августа 2017 года
Экологические аспекты мирового рыболовства и перспективы перехода к устойчивой эксплуатации рыбных ресурсов – одна из центральных тем рыбопромышленного форума в Санкт-Петербурге, куда приглашены зарубежные эксперты и представители международных организаций.
С 12 августа действует запрет на добычу горбуши в сахалинском заливе Терпения. Заместитель главы Росрыболовства Петр Савчук подчеркнул необходимость усиления контроля за соблюдением ограничений, чтобы на место легальных рыбаков не пришли браконьеры.
14 августа 2017 года
Делегация ВАРПЭ по приглашению Всеяпонской ассоциации рыбопромышленников посетит Японию. В рамках визита запланировано посещение предприятий по добыче и переработке рыбы, аквакультуре, судостроению, торговых и выставочных площадок. Ответный визит японской делегации состоится во время рыбопромышленного форума в Санкт-Петербурге.
11 августа 2017 года
Министр иностранных дел и торговли Фарерских островов Пол Микельсен собирается посетить Москву в сентябре, в повестке - возможное заключение соглашения о свободной торговле. Об этом сообщает портал Bilaterals.org.
После постройки нового корпуса Конаковский завод по осетроводству сможет выпускать более миллиона мальков стерляди в год и расширить базу для проведения научно-исследовательских работ в сфере рыбоводства.
10 августа 2017 года
Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) прогнозирует, что мировая добыча мелких пелагических видов в 2017 г. увеличится на 7% к уровню прошлого года. Главной причиной роста названы высокие уловы перуанского анчоуса.
18 августа 2017 года
Экологические аспекты мирового рыболовства и перспективы перехода к устойчивой эксплуатации рыбных ресурсов – одна из центральных тем рыбопромышленного форума в Санкт-Петербурге, куда приглашены зарубежные эксперты и представители международных организаций.
До 1 сентября судовладельцы должны обеспечить соответствие опломбирования ТСК специальным методическим рекомендациям. Однако этот период нужно продлить до конца года, уверены в отраслевых ассоциациях.
В Красноярском крае на Енисее в ходе совместных рейдов транспортной полиции и рыбинспекторов из нелегального оборота изъято более 130 кг осетровых. Решается вопрос о возбуждении уголовных дел.
По мнению организаторов, международный рыбопромышленный форум в Санкт-Петербурге станет уникальной коммуникационной площадкой для встречи представителей мировых рыболовных держав и обсуждения глобальных вызовов, стоящих перед отраслью.
С 12 августа действует запрет на добычу горбуши в сахалинском заливе Терпения. Заместитель главы Росрыболовства Петр Савчук подчеркнул необходимость усиления контроля за соблюдением ограничений, чтобы на место легальных рыбаков не пришли браконьеры.
Власти Тайваня сообщают о своих усилиях в борьбе с ННН-промыслом. Местные чиновники пытаются добиться вывода из составленного в Евросоюзе списка стран, недостаточно противодействующих браконьерству.
17 августа 2017 года
Заслуженные профессионалы отрасли с Дальнего Востока примут участие в Международном рыбопромышленном форуме и посетят выставку рыбной индустрии, морепродуктов и технологий в Санкт-Петербурге.
На северо-востоке Сахалина пограничники обнаружили рыбацкий стан для незаконной добычи лососевых и заготовки икры в промышленных масштабах. Задержаны двое граждан РФ.
На Восточном экономическом форуме Камчатский край представит проекты в области логистики и рыбохозяйственного комплекса. Это создание порта-хаба, производства по глубокой переработке морских биоресурсов и высокотехнологичного рыбоперерабатывающего завода.
Глава правительства Дмитрий Медведев посетит Сахалинскую область. Планируется, что 22 августа премьер-министр проведет совещание по вопросам рыбоперерабатывающей отрасли.