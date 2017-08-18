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Залив Терпения. Фото из открытых источников

Петр Савчук поручил следить за порядком в заливе Терпения

С 12 августа действует запрет на добычу горбуши в сахалинском заливе Терпения. Заместитель главы Росрыболовства Петр Савчук подчеркнул необходимость усиления контроля за соблюдением ограничений, чтобы на место легальных рыбаков не пришли браконьеры.

Путина на Дальнем Востоке идет с небольшой прибавкой

К середине августа вылов тихоокеанских лососей в Дальневосточном бассейне достиг 264 тыс. тонн, что на 8% выше уровня 2015 г. Ход промысла обсудили на очередном заседании штаба путины, которое в режиме видеоконференции провел заместитель руководителя Росрыболовства Петр Савчук.

Рыбаки Камчатского края добыли 225 тыс. тонн лососевых, что на 38% больше показателя за аналогичный период 2015 г. В Магаданской области удалось ликвидировать отставание: освоено 5 тыс. тонн (+3% к уровню 2015 г.). В Сахалинской области рыбаки взяли 15 тыс. тонн. В Хабаровском крае уловы составили 17 тыс. тонн. В Приморском – менее 1 тонны.

Приморское теруправление Росрыболовства представило оперативные данные о работе транспортно-логистического узла. По данным на 15 августа, в порты края доставлено 73,516,6 тонны продукции из лососевых видов рыб. Из этого объема на внутренний рынок направлено 60521,9 тонны (на 8,5% больше, чем в 2015 г.), на экспорт – 12994,7 тонны.

Холодильники Приморья загружены на 67,3%. Стоимость доставки рыбопродукции из Владивостока до Москвы оценивается в 12 руб./кг, что соответствует показателям 2016 г. Из Владивостока в западные районы страны отправлено 73 ускоренных поезда с рыбопродукцией (в аналогичный период 2016 г. – 40 поездов), рассказали Fishnews в пресс-службе Росрыболовства.

Сахалинский вопрос

Отдельно на заседании штаба путины обсуждалась ситуация с добычей тихоокеанских лососей в сахалинском заливе Терпения. 11 августа областная комиссия по анадромным приняла решение с 12 августа закрыть промысел горбуши в заливе Терпения от одноименного мыса до мыса Соймонова. Также введено ограничение промысла от мыса Соймонова до мыса Свободный.

«Это связано с прогнозируемыми отраслевой наукой аномально низкими подходами лососей к берегам Сахалина, в целях заполнения нерестилищ и обеспечения естественного воспроизводства тихоокеанских лососей», – пояснил врио руководителя Сахалино-Курильского ТУ Самир Кулиев.

В связи со сложившейся ситуацией Петр Савчук поручил особое внимание уделить рыбоохране в этих районах и не допустить всплеска браконьерства.

«Мнение отраслевой науки в данном вопросе – определяющее. Если есть рекомендации о закрытии промысла, мы должны это делать, думая о будущем. Не сделаем сейчас, через год ловить в лососевую путину на Сахалине будет попросту нечего. Однако давайте поддерживать там порядок, для того чтобы рыба все-таки зашла на нерест. Прошу подключиться общественные организации и рыбопромышленников региона. Надо усилить контроль, чтобы в отсутствие законопослушных рыбаков в заливе Терпения не начался бесконтрольный разгул браконьерства», – сказал замглавы ведомства.

Fishnews

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