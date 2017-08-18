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На Енисее из нелегального оборота изъято более 130 кг осетровых. Фото пресс-службы Министерства внутренних дел РФ

Осетровым Енисея не дали «уплыть» на черный рынок

В Красноярском крае на Енисее в ходе совместных рейдов транспортной полиции и рыбинспекторов из нелегального оборота изъято более 130 кг осетровых. Решается вопрос о возбуждении уголовных дел.

Профилактические мероприятия в рамках операции «Фарватер» проводили сотрудники линейного отдела полиции порта Красноярска при силовой поддержке бойцов ОМОН (на транспорте) краевого управления Росгвардии совместно с Енисейским территориальным управлением Росрыболовства.

В ходе рейдов в акватории реки Енисей из незаконного оборота изъяли более 130 кг рыбы осетровых пород, сообщили Fishnews в пресс-службе Министерства внутренних дел РФ. Также в руки правоохранителей попало оборудование, которое предположительно использовалось для разделки и транспортировки нелегальной добычи. Браконьерские уловы направлены на экспертизу, решается вопрос о возбуждении уголовных дел.

Fishnews

  • На Енисее из нелегального оборота изъято более 130 кг осетровых. Фото пресс-службы Министерства внутренних дел РФ
  • На Енисее из нелегального оборота изъято более 130 кг осетровых. Фото пресс-службы Министерства внутренних дел РФ
  • На Енисее из нелегального оборота изъято более 130 кг осетровых. Фото пресс-службы Министерства внутренних дел РФ
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