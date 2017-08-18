Осетровым Енисея не дали «уплыть» на черный рынок

18 августа 2017 года
До 1 сентября судовладельцы должны обеспечить соответствие опломбирования ТСК специальным методическим рекомендациям. Однако этот период нужно продлить до конца года, уверены в отраслевых ассоциациях.
По мнению организаторов, международный рыбопромышленный форум в Санкт-Петербурге станет уникальной коммуникационной площадкой для встречи представителей мировых рыболовных держав и обсуждения глобальных вызовов, стоящих перед отраслью.
С 12 августа действует запрет на добычу горбуши в сахалинском заливе Терпения. Заместитель главы Росрыболовства Петр Савчук подчеркнул необходимость усиления контроля за соблюдением ограничений, чтобы на место легальных рыбаков не пришли браконьеры.
17 августа 2017 года
Заслуженные профессионалы отрасли с Дальнего Востока примут участие в Международном рыбопромышленном форуме и посетят выставку рыбной индустрии, морепродуктов и технологий в Санкт-Петербурге.
На северо-востоке Сахалина пограничники обнаружили рыбацкий стан для незаконной добычи лососевых и заготовки икры в промышленных масштабах. Задержаны двое граждан РФ.
Премьер-министр Дмитрий Медведев дал ведомствам поручения по сохранению и рациональному использованию Волги. В числе задач – финансирование приоритетного проекта по оздоровлению реки и увеличение численности инспекторов рыбоохраны.
18 августа 2017 года
Экологические аспекты мирового рыболовства и перспективы перехода к устойчивой эксплуатации рыбных ресурсов – одна из центральных тем рыбопромышленного форума в Санкт-Петербурге, куда приглашены зарубежные эксперты и представители международных организаций.
До 1 сентября судовладельцы должны обеспечить соответствие опломбирования ТСК специальным методическим рекомендациям. Однако этот период нужно продлить до конца года, уверены в отраслевых ассоциациях.
По мнению организаторов, международный рыбопромышленный форум в Санкт-Петербурге станет уникальной коммуникационной площадкой для встречи представителей мировых рыболовных держав и обсуждения глобальных вызовов, стоящих перед отраслью.
С 12 августа действует запрет на добычу горбуши в сахалинском заливе Терпения. Заместитель главы Росрыболовства Петр Савчук подчеркнул необходимость усиления контроля за соблюдением ограничений, чтобы на место легальных рыбаков не пришли браконьеры.
В Москве прошел второй раунд российско-японских переговоров по вопросам совместной хозяйственной деятельности на южных Курильских островах. Стороны обсудили список возможных первоочередных проектов.
Власти Тайваня сообщают о своих усилиях в борьбе с ННН-промыслом. Местные чиновники пытаются добиться вывода из составленного в Евросоюзе списка стран, недостаточно противодействующих браконьерству.
17 августа 2017 года
Заслуженные профессионалы отрасли с Дальнего Востока примут участие в Международном рыбопромышленном форуме и посетят выставку рыбной индустрии, морепродуктов и технологий в Санкт-Петербурге.
На северо-востоке Сахалина пограничники обнаружили рыбацкий стан для незаконной добычи лососевых и заготовки икры в промышленных масштабах. Задержаны двое граждан РФ.
На Восточном экономическом форуме Камчатский край представит проекты в области логистики и рыбохозяйственного комплекса. Это создание порта-хаба, производства по глубокой переработке морских биоресурсов и высокотехнологичного рыбоперерабатывающего завода.
Глава правительства Дмитрий Медведев посетит Сахалинскую область. Планируется, что 22 августа премьер-министр проведет совещание по вопросам рыбоперерабатывающей отрасли.