18 августа 2017 года

Участники форума в Санкт-Петербурге обсудят вопросы устойчивого рыболовства

Экологические аспекты мирового рыболовства и перспективы перехода к устойчивой эксплуатации рыбных ресурсов – одна из центральных тем рыбопромышленного форума в Санкт-Петербурге, куда приглашены зарубежные эксперты и представители международных организаций.

Вопросы устойчивого рыболовства на Международном рыбопромышленном форуме частично будут затронуты уже во время пленарного заседания «Глобальный взгляд на рыболовство в Мировом океане» с участием глав рыболовных ведомств и рыбопромышленных ассоциаций России, Норвегии, Японии и Кипра.

«Регуляторы в сфере рыболовства всегда держат в уме предосторожный подход к управлению водными биологическими ресурсами. Это для нас аксиома, потому что начиная с 1989 года мировой вылов не растет, вот уже 28 лет он находится на уровне 90-93 млн тонн. Отсюда предельное внимание к принципам устойчивого управления в мировом рыболовстве», – рассказал на пресс-конференции 17 августа президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ), член оргкомитета форума Герман Зверев.

Как сообщает корреспондент Fishnews, угрозы для состояния водных биоресурсов и инструменты управления биологическими рисками будут подробно разбираться на тематическом круглом столе в первый день форума. К обсуждению основных рисков и выработке решений по управлению ими присоединятся специалисты ряда международных организаций в сфере рыболовства, российских и зарубежных рыбохозяйственных институтов, Национального управления по изучению океанов и атмосферы США, Российской академии наук.

Одному из ключевых инструментов посвящен отдельный круглый стол 15 сентября «Негосударственные системы сертификации промыслов». Его участники обсудят примеры успешной сертификации рыбных промыслов и перспективы развития этого института в глобальном масштабе и в России. «На круглом столе выступят с докладом эксперты Всемирного фонда дикой природы, а также представители нескольких международных сертификационных агентств, которые занимаются оценкой промыслов с точки зрения их экологической устойчивости», – рассказал Герман Зверев.

Fishnews