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Руководитель Росрыболовства Илья ШЕСТАКОВ. Фото пресс-службы ведомства

Инвестквот на Севере меньше, чем желающих

По оценке Росрыболовства, компаниям, претендующим на получение инвестквот на Северном бассейне, придется участвовать в аукционе на понижение. Схожая ситуация складывается с квотами под строительство береговых заводов на Дальнем Востоке.

Хотя итоги заявочной кампании по предоставлению квот для инвестиционных целей будут объявлены только в декабре, в Росрыболовстве отмечают высокую активность рыбаков. По словам руководителя ведомства Ильи Шестакова, часть компаний уже приступила к строительству судов в расчете на инвестквоты, а часть ведет переговоры с верфями.

«Если брать в целом, то сейчас в стадии обсуждения находятся контракты на строительство порядка 40 рыбопромысловых судов, и интерес достаточно большой, – заявил глава Росрыболовства на пресс-конференции 17 августа. – Мы понимаем, что на Северном бассейне точно будет аукцион на понижение по инвестиционным квотам, как по рыбопромысловым судам, так и возможно и по фабрикам».

Как сообщает корреспондент Fishnews, в Дальневосточном бассейне такого ажиотажа пока не наблюдается, да и объем ресурсов, выделяемых для стимулирования строительства нового флота, здесь гораздо больше. А вот квоты, предназначенной для поддержки береговой переработки, на всех желающих может не хватить.

«По строительству рыбоперерабатывающих мощностей на Дальнем Востоке мы ожидаем, что той инвестиционной квоты, которая выделена, будет недостаточно, и также будет идти аукцион на понижение», – выразил мнение Илья Шестаков. Он рассказал, что только на Южных Курилах будут поданы заявки по трем инвестпроектам.

«Мы ожидаем строительства еще двух заводов в Приморском крае. И в принципе, наверное, будет еще один или два завода в Камчатском крае», – отметил руководитель Росрыболовства.

Заявочная кампания по инвестквотам стартовала 8 июня. На сбор заявок отведено полгода, а в декабре комиссия, созданная при Росрыболовстве, определит перечень инвестпроектов, удовлетворяющих всем требованиям. Если объем заявок будет превышать размеры квоты для инвестиционных целей, среди участников, прошедших отбор, будет организован аукцион на понижение.

Fishnews

НазадМетки: дальний востокросрыболовство

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