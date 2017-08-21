21 августа 2017 года

Систему компенсационных выпусков малька хотят усовершенствовать

Принятие закона о денежной компенсации ущерба рыбным запасам поможет ликвидировать «серые схемы», считает директор департамента регулирования в сфере рыбного хозяйства и рыбоводства Минсельхоза Евгений Кац.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев дал поручение Минсельхозу к 5 октября внести в правительство законопроект, позволяющий компенсировать ущерб, нанесенный водным биоресурсам в результате хозяйственной деятельности, денежной выплатой.

Как рассказал Fishnews директор департамента регулирования в сфере рыбного хозяйства и рыбоводства Министерства сельского хозяйства Евгений Кац, существующая процедура возмещения ущерба водным биоресурсам имеет некоторые недостатки. Обеспечивать выпуски молоди вынуждены предприятия, специализирующиеся в нефтегазовой промышленности и других сферах экономики, далеких от рыбного хозяйства. Неудобство приводит к значительным затруднениям, издержкам и возникновению различного рода «серых схем». Поэтому и появилась инициатива о возможности заменить натуральное возмещение его денежным эквивалентом.

Предполагается, что предприятия, оказывающие негативное воздействие на водные биоресурсы и среду их обитания, будут иметь возможность провести компенсационные работы самостоятельно или перечислять компенсационные средства на счета уполномоченной специализированной организации, которую определит правительство. В настоящее время Минсельхозу предстоит устранить замечания к законопроекту со стороны федеральных органов исполнительной власти.

Fishnews