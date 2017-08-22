Озера Башкирии выходят на торги

Федеральное агентство по рыболовству ждет от судовладельцев предложений по привлечению к ответственности капитанов, допустивших серьезные аварии. В том числе может быть создан специальный «черный список» таких лиц.

В Архангельской области обновили положение о региональном рыбохозяйственном совете. В его ведении – широкий круг тем в сфере рыболовства, рыбопереработки и аквакультуры региона.

В подзоне Приморье, к югу от мыса Золотой, после 15-летнего перерыва возобновится промысел камчатского, синего и волосатого четырехугольного крабов. С 1 сентября пользователи смогут добывать эти виды – в общей сложности более 1,2 тыс. тонн.

Группа лососевых браконьеров на Камчатке попыталась скрыться от сотрудников рыбоохраны. Один из нарушителей, управляя квадроциклом, наехал на инспектора, рассказали в территориальном управлении Росрыболовства.

Около 400 представителей из 18 стран ожидаются на сессии Международной организации по морским наукам в северной части Тихого океана (PICES, ПИКЕС). Масштабное мероприятие будет проходить с 22 сентября по 1 октября во Владивостоке.

О возможностях отечественных и зарубежных производителей рыбоперерабатывающего оборудования предложили поговорить на Международном рыбопромышленном форуме. С инициативой организовать такой круглый стол в Росрыболовство обратились представители рыбной и машиностроительной отраслей.

Прибрежники присоединились к обновлению флота Строительство траулера-свежьевика по заказу мурманских прибрежников позволит специалистам завода «Вымпел» укрепить компетенции в сфере рыбопромыслового флота и на деле показать возможности российских верфей.

Осетровый след привел в омскую полицию В отношении заместителя начальника следственного управления УМВД России по Омской области возбудили уголовное дело: он подозревается в незаконном вылове 154 особей стерляди.

Китайский бизнес отреагировал на санкции против КНДР Китайские торговцы протестуют против запрета на импорт северокорейских морепродуктов, сообщает Associated Press. По данным информагентства, в Хуньчуне недовольные даже однажды выходили на улицы с плакатами.

ТИНРО высказался о причинах и следствиях хабаровской путины В ТИНРО-Центре проанализировали ход лососевой путины в Хабаровском крае. В институте считают, что прогноз тенденций, в соответствии с которым меняются запасы, был сделан верно.

Рыбопереработке предлагают посвятить круглый стол на форуме в Питере О возможностях отечественных и зарубежных производителей рыбоперерабатывающего оборудования предложили поговорить на Международном рыбопромышленном форуме. С инициативой организовать такой круглый стол в Росрыболовство обратились представители рыбной и машиностроительной отраслей.

Негосударственных ветврачей ждут компьютерные тесты Законодатель ранее установил возможность оформления ветеринарно-сопроводительных документов аттестованными специалистами, которые не входят в систему госветслужбы. Теперь Минсельхоз определил, как будут проверяться такие лица.

Минтай ищет прописку в приморских ТОРах Министерство по развитию Дальнего Востока сообщило о поступлении новых заявок о работе на территории опережающего развития «Надеждинская», созданной в Приморском крае. В ведомстве рассчитывают, что общий объем инвестиций от проектов в рыбохозяйственном секторе превысит 4 млрд рублей.

ПИКЕС во Владивостоке соберет сотни специалистов Около 400 представителей из 18 стран ожидаются на сессии Международной организации по морским наукам в северной части Тихого океана (PICES, ПИКЕС). Масштабное мероприятие будет проходить с 22 сентября по 1 октября во Владивостоке.

Камчатский браконьер пошел на таран Группа лососевых браконьеров на Камчатке попыталась скрыться от сотрудников рыбоохраны. Один из нарушителей, управляя квадроциклом, наехал на инспектора, рассказали в территориальном управлении Росрыболовства.