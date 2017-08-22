22 августа 2017 года

Рыбопереработке предлагают посвятить круглый стол на форуме в Питере

О возможностях отечественных и зарубежных производителей рыбоперерабатывающего оборудования предложили поговорить на Международном рыбопромышленном форуме. С инициативой организовать такой круглый стол в Росрыболовство обратились представители рыбной и машиностроительной отраслей.

Напомним, Международный рыбопромышленный форум и выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий пройдут в Санкт-Петербурге 14–16 сентября. В рамках мероприятий планируется поднять проблемы развития рыбохозяйственного комплекса, а также представить продукцию рыбопромышленных компаний и судоверфей, производителей оборудования.

С предложением посвятить отдельный круглый стол презентации возможностей российских и зарубежных производителей рыбоперерабатывающего оборудования к руководству Росрыболовства обратилась инициативная группа представителей рыбацкой общественности и отрасли машиностроения.

Заявленная тема круглого стола: «Комплексные решения в области рыбопереработки: отечественный и зарубежный опыт инжиниринга и реализации инвестиционных проектов».

С докладами о современных возможностях отрасли готовы выступить представители российских и иностранных инжиниринговых компаний, изготовители технологического оборудования, а также представители рыбохозяйственных и общественных организаций.

«Строительство современных рыбоперерабатывающих заводов, модернизация предприятий и судовых перерабатывающих цехов с использованием новейших технологий – это не проекты завтрашнего дня, а ежедневная работа российских и зарубежных инженеров. Сегодня в связи с предстоящей реализацией инвестиционных проектов эти вопросы обрели особую актуальность. Важно держать рыбопромышленников и судовладельцев в курсе последних разработок», – заявил Fishnews генеральный директор ООО «Технологическое оборудование» Олег Комаров.

По его словам, на форуме также предлагается обсудить вопрос о создании пула производителей оборудования от Калининграда до Владивостока.

Fishnews