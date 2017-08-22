22 августа 2017 года

ТИНРО высказался о причинах и следствиях хабаровской путины

В ТИНРО-Центре проанализировали ход лососевой путины в Хабаровском крае. В институте считают, что прогноз тенденций, в соответствии с которым меняются запасы, был сделан верно.

В институте обратили внимание на то, что прогноз на 2017 г. был заметно скромнее уловов прошлого года: к освоению рекомендовано менее 59 тыс. тонн. Почти в три раза меньше ожидался вылов горбуши, на 10% – кеты. «Пока рано говорить об итогах путины, но в целом, судя по динамике нарастания уловов и пропорций в уловах рыб разных видов, прогноз тенденций изменения запасов верный», – заявили Fishnews в пресс-службе ТИНРО.

Амур

Основу нерестового стада в нынешнем году составляло поколение 2013 г. Он оказался аномально многоводным, оценить эффективность нереста в условиях наводнения было практически невозможно, соответственно, невозможно было внести поправки в модель, описывающую зависимость численности потомков от численности родителей. По расчетам, в 2017 г. к устью Амура ожидался подход 8,1 млн экземпляров летней кеты, из которых 2 миллиона рекомендовалось пропустить в нерестовые реки, 6,1 млн экземпляров (более 12 тыс. тонн) – выловить. В настоящее время добыто около 3 млн экземпляров (6 тыс. тонн).

Причин этому, как полагают в ТИНРО, несколько. «Большое количество рыбодобывающих организаций, образованных к 2017 году, не дали возможности оперативно распределить относительно малый объем кеты по предприятиям. Долго дебатировался вопрос о системе распределения – «олимпийская система» или жесткое распределение. В результате первые разрешения были выданы 1 июля, в то время как первый ход кеты начался в последней пятидневке июня, и рыбопромышленные предприятия, да и то не все, обловили только окончание первого хода. Рыба этого хода прошла даже на самые дальние нерестилища - до 350 км от устья», – рассказали в пресс-службе.

С другой стороны, в институте указывают на то, что в нынешнем году задействовано беспрецедентное количество орудий лова. При этом в ТИНРО ссылаются на следующие данные: «В Амурском лимане выставлено около 1000 ставных сетей. На 40-километровом участке русла от города Николаевск-на-Амуре до линии мыс Пронге – мыс Табах рыбопромышленники повысили интенсивность промысла в 5-6 раз. Там было выставлено 12 стационарных орудий лова, около 450 ставных сетей и около 300 плавных сетей. Выше Николаевска-на-Амуре количество плавных орудий лова увеличилось не более чем в 2 раза. Вследствие чрезмерно интенсивного промысла во время «рунного» хода в районе Николаевка-на-Амуре улов за сплав составлял в среднем 200 кг, в то время как в прошлом году – 800-1000 кг.

До Николаевска доходили уже разреженные косяки кеты. На границе Николаевского и Ульчского районов уловы на усилие в 2016 году составляли 200 кг за сплав, а в 2017 году 30-50 кг за сплав. Рыба ежедневно проходила в Ульчский район и далее к нерестилищам, но столь разреженными косяками, что уловы в Ульчском районе были ниже рентабельности сплавов (10-20 кг за сплав). Разреженность косяков рыбы, начиная с самого устья Амура, привела к чрезвычайно низкой уловистости стационарных орудий лова, которые хорошо работают в основном в пик хода, когда плотность рыб высока и часть их вытесняется к кромке каналов и на мелководье, где они эффективно облавливаются заездками и ставными неводами. В 2017 году стационарными орудиями лова было освоено только 10-15% от общего вылова».

Общее мнение, что рыбы нет, в институте объясняют тем, что вылов на каждого рыбака уменьшился, в том числе из-за введенных в конце путины проходных дней, тем, что цена на рыбу в магазинах увеличилась, «плотность рыб на нерестилищах стала ниже наблюдавшейся в годы большего избытка, облегчавшего нелегальную заготовку икры».

Таким образом, заявили в ТИНРО, причины напряженного начала лососевой путины на Амуре связаны с чрезмерно высокой интенсивностью промысла на фоне естественного снижения запаса летней кеты. В организации считают, что «возникла острая необходимость в подготовке законодательных актов, регламентирующих регулирование промысла путем ограничения выставляемых орудий лова».

Охотский район

Несмотря на то что нечетные годы обычно урожайные для охотоморской горбуши, в этом году подход к рекам Охотского района ожидался низким, рекомендованный вылов был в четыре раза ниже среднемноголетнего уровня для нечетных лет. Фактически рыбаки добыли не в четыре, а лишь в два раза ниже этого уровня. Высоким ожидался подход нерки, рекомендованный к вылову объем в 2,3 раза превышал средний многолетний уровень, фактически вылов достиг 367 тонн. Динамика вылова кеты пока в точности соответствует прогнозируемой, как и в прочих районах Охотского моря (в пределах Хабаровского края).

«Тенденции изменения состояния запасов понятны для специалистов и были предсказаны верно. Абсолютной точности быть не может в принципе. Прогнозы основываются на связях численности потомков с численностью родителей, установленных для конкретного ряда прошлых лет. Длительность рядов данных должна в несколько раз превышать длительности жизненного цикла рыб, при этом, как правило, прогнозы основываются на предположении о неизменности условий воспроизводства и промысла, поскольку их прогноз пока невозможен. Так, например, зависимость численности потомков нерки от численности родителей исследовались в период существования дрифтерного лова. Вполне очевидно, что с его отменой в прошлом году данные зависимости изменились. Но для того, чтобы оценить результаты последствий его отмены, с целью изменения параметров расчетной модели, необходимы наблюдения в течение многих лет. Сейчас пока идет «переходный» период, когда прежние данные устарели, а новых еще нет, говорить об абсолютной точности прогнозов бессмысленно», – заявили в ТИНРО.

В институте также отметили, что многие закономерности жизненного цикла лососей до сих пор плохо изучены. Так, выживаемость потомков горбуши Охотского района, как, видимо, и сопредельных районов, монотонно снижалась с 2007 г., причины этого оставались неизвестными, но в последнее время выявлена отрицательная связь уловов горбуши в этом районе с ее добычей в материковой части прибрежья Сахалинского залива. «Более 67% изменчивости уловов в Охотском районе объяснимы их изменчивостью в Сахалинском заливе. Отметим также, что активизация промысла в заливе начиналась с 2011 года, причем из года в год нарастающие уловы превосходили воспроизводительные возможности рек района, оцениваемые по количеству покатной молоди. Поэтому среди прочих имеет место теория, что уловы горбуши в Сахалинском заливе базируются на рыбе, мигрирующей в северные реки», – обратили внимание в пресс-службе.

В пользу этой гипотезы, полагают в организации, свидетельствуют пока немногочисленные сведения о поимках горбуши, помеченной в Сахалинском заливе, севернее района мечения. «Примечательно, что вылов горбуши в этом районе, в текущем году вдвое ниже ожидаемого, сопровождался вдвое большим, чем ожидалось, выловом в Охотском районе. Кроме того, не исключено, что через залив мигрирует горбуша Тугуро-Чумиканского и Аяно-Майского районов, по крайней мере в последнем, согласно сведениям сотрудников ХфТИНРО, заход горбуши был достаточно высоким. То есть непрогнозируемое изменение миграционного потока горбуши в море вполне может быть причиной слабого подхода и неполного освоения рекомендованных объемов ее вылова в Сахалинском заливе при «избыточном» подходе в северные районы», – считают в ТИНРО.

Таким образом, полагают в институте, причинами некоторого недолова горбуши в Сахалинском заливе являются условия, которые позволили ей избежать зоны облова неводов, скорее всего, это частые шторма. Заход в реки на нерест оценивается выше оптимума.

«В заключение мы напомним, что количество факторов, влияющих на численность популяции, многократно превышает количество измеряемых параметров. Уже по этой причине ошибки экологических прогнозов не исключение, а правило. Как справедливо отмечали выдающиеся ученые, точное совпадение прогнозной и фактической величин запаса лососей – либо случайность, либо результат манипулирования материалами. Критерием адекватности подобных прогнозов может быть лишь правильное предсказание тенденций изменения запаса и зависящего от него объема, рекомендованного к вылову», – резюмировали в ТИНРО.

Fishnews