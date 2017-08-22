Новости
ТИНРО высказался о «причинах и следствиях» хабаровской путины. Фото Марии Кабушкиной

ТИНРО высказался о причинах и следствиях хабаровской путины

В ТИНРО-Центре проанализировали ход лососевой путины в Хабаровском крае. В институте считают, что прогноз тенденций, в соответствии с которым меняются запасы, был сделан верно.

В институте обратили внимание на то, что прогноз на 2017 г. был заметно скромнее уловов прошлого года: к освоению рекомендовано менее 59 тыс. тонн. Почти в три раза меньше ожидался вылов горбуши, на 10% – кеты. «Пока рано говорить об итогах путины, но в целом, судя по динамике нарастания уловов и пропорций в уловах рыб разных видов, прогноз тенденций изменения запасов верный», – заявили Fishnews в пресс-службе ТИНРО.

Амур

Основу нерестового стада в нынешнем году составляло поколение 2013 г. Он оказался аномально многоводным, оценить эффективность нереста в условиях наводнения было практически невозможно, соответственно, невозможно было внести поправки в модель, описывающую зависимость численности потомков от численности родителей. По расчетам, в 2017 г. к устью Амура ожидался подход 8,1 млн экземпляров летней кеты, из которых 2 миллиона рекомендовалось пропустить в нерестовые реки, 6,1 млн экземпляров (более 12 тыс. тонн) – выловить. В настоящее время добыто около 3 млн экземпляров (6 тыс. тонн).

Причин этому, как полагают в ТИНРО, несколько. «Большое количество рыбодобывающих организаций, образованных к 2017 году, не дали возможности оперативно распределить относительно малый объем кеты по предприятиям. Долго дебатировался вопрос о системе распределения – «олимпийская система» или жесткое распределение. В результате первые разрешения были выданы 1 июля, в то время как первый ход кеты начался в последней пятидневке июня, и рыбопромышленные предприятия, да и то не все, обловили только окончание первого хода. Рыба этого хода прошла даже на самые дальние нерестилища - до 350 км от устья», – рассказали в пресс-службе.

С другой стороны, в институте указывают на то, что в нынешнем году задействовано беспрецедентное количество орудий лова. При этом в ТИНРО ссылаются на следующие данные: «В Амурском лимане выставлено около 1000 ставных сетей. На 40-километровом участке русла от города Николаевск-на-Амуре до линии мыс Пронге – мыс Табах рыбопромышленники повысили интенсивность промысла в 5-6 раз. Там было выставлено 12 стационарных орудий лова, около 450 ставных сетей и около 300 плавных сетей. Выше Николаевска-на-Амуре количество плавных орудий лова увеличилось не более чем в 2 раза. Вследствие чрезмерно интенсивного промысла во время «рунного» хода в районе Николаевка-на-Амуре улов за сплав составлял в среднем 200 кг, в то время как в прошлом году – 800-1000 кг.

До Николаевска доходили уже разреженные косяки кеты. На границе Николаевского и Ульчского районов уловы на усилие в 2016 году составляли 200 кг за сплав, а в 2017 году 30-50 кг за сплав. Рыба ежедневно проходила в Ульчский район и далее к нерестилищам, но столь разреженными косяками, что уловы в Ульчском районе были ниже рентабельности сплавов (10-20 кг за сплав). Разреженность косяков рыбы, начиная с самого устья Амура, привела к чрезвычайно низкой уловистости стационарных орудий лова, которые хорошо работают в основном в пик хода, когда плотность рыб высока и часть их вытесняется к кромке каналов и на мелководье, где они эффективно облавливаются заездками и ставными неводами. В 2017 году стационарными орудиями лова было освоено только 10-15% от общего вылова».

Общее мнение, что рыбы нет, в институте объясняют тем, что вылов на каждого рыбака уменьшился, в том числе из-за введенных в конце путины проходных дней, тем, что цена на рыбу в магазинах увеличилась, «плотность рыб на нерестилищах стала ниже наблюдавшейся в годы большего избытка, облегчавшего нелегальную заготовку икры».

Таким образом, заявили в ТИНРО, причины напряженного начала лососевой путины на Амуре связаны с чрезмерно высокой интенсивностью промысла на фоне естественного снижения запаса летней кеты. В организации считают, что «возникла острая необходимость в подготовке законодательных актов, регламентирующих регулирование промысла путем ограничения выставляемых орудий лова».

Охотский район

Несмотря на то что нечетные годы обычно урожайные для охотоморской горбуши, в этом году подход к рекам Охотского района ожидался низким, рекомендованный вылов был в четыре раза ниже среднемноголетнего уровня для нечетных лет. Фактически рыбаки добыли не в четыре, а лишь в два раза ниже этого уровня. Высоким ожидался подход нерки, рекомендованный к вылову объем в 2,3 раза превышал средний многолетний уровень, фактически вылов достиг 367 тонн. Динамика вылова кеты пока в точности соответствует прогнозируемой, как и в прочих районах Охотского моря (в пределах Хабаровского края).

«Тенденции изменения состояния запасов понятны для специалистов и были предсказаны верно. Абсолютной точности быть не может в принципе. Прогнозы основываются на связях численности потомков с численностью родителей, установленных для конкретного ряда прошлых лет. Длительность рядов данных должна в несколько раз превышать длительности жизненного цикла рыб, при этом, как правило, прогнозы основываются на предположении о неизменности условий воспроизводства и промысла, поскольку их прогноз пока невозможен. Так, например, зависимость численности потомков нерки от численности родителей исследовались в период существования дрифтерного лова. Вполне очевидно, что с его отменой в прошлом году данные зависимости изменились. Но для того, чтобы оценить результаты последствий его отмены, с целью изменения параметров расчетной модели, необходимы наблюдения в течение многих лет. Сейчас пока идет «переходный» период, когда прежние данные устарели, а новых еще нет, говорить об абсолютной точности прогнозов бессмысленно», – заявили в ТИНРО.

В институте также отметили, что многие закономерности жизненного цикла лососей до сих пор плохо изучены. Так, выживаемость потомков горбуши Охотского района, как, видимо, и сопредельных районов, монотонно снижалась с 2007 г., причины этого оставались неизвестными, но в последнее время выявлена отрицательная связь уловов горбуши в этом районе с ее добычей в материковой части прибрежья Сахалинского залива. «Более 67% изменчивости уловов в Охотском районе объяснимы их изменчивостью в Сахалинском заливе. Отметим также, что активизация промысла в заливе начиналась с 2011 года, причем из года в год нарастающие уловы превосходили воспроизводительные возможности рек района, оцениваемые по количеству покатной молоди. Поэтому среди прочих имеет место теория, что уловы горбуши в Сахалинском заливе базируются на рыбе, мигрирующей в северные реки», – обратили внимание в пресс-службе.

В пользу этой гипотезы, полагают в организации, свидетельствуют пока немногочисленные сведения о поимках горбуши, помеченной в Сахалинском заливе, севернее района мечения. «Примечательно, что вылов горбуши в этом районе, в текущем году вдвое ниже ожидаемого, сопровождался вдвое большим, чем ожидалось, выловом в Охотском районе. Кроме того, не исключено, что через залив мигрирует горбуша Тугуро-Чумиканского и Аяно-Майского районов, по крайней мере в последнем, согласно сведениям сотрудников ХфТИНРО, заход горбуши был достаточно высоким. То есть непрогнозируемое изменение миграционного потока горбуши в море вполне может быть причиной слабого подхода и неполного освоения рекомендованных объемов ее вылова в Сахалинском заливе при «избыточном» подходе в северные районы», – считают в ТИНРО.

Таким образом, полагают в институте, причинами некоторого недолова горбуши в Сахалинском заливе являются условия, которые позволили ей избежать зоны облова неводов, скорее всего, это частые шторма. Заход в реки на нерест оценивается выше оптимума.

«В заключение мы напомним, что количество факторов, влияющих на численность популяции, многократно превышает количество измеряемых параметров. Уже по этой причине ошибки экологических прогнозов не исключение, а правило. Как справедливо отмечали выдающиеся ученые, точное совпадение прогнозной и фактической величин запаса лососей – либо случайность, либо результат манипулирования материалами. Критерием адекватности подобных прогнозов может быть лишь правильное предсказание тенденций изменения запаса и зависящего от него объема, рекомендованного к вылову», – резюмировали в ТИНРО.

Fishnews

Назад

Лента новостей

22 августа 2017 года

Прибрежники присоединились к обновлению флота

Строительство траулера-свежьевика по заказу мурманских прибрежников позволит специалистам завода «Вымпел» укрепить компетенции в сфере рыбопромыслового флота и на деле показать возможности российских верфей.

Осетровый след привел в омскую полицию

В отношении заместителя начальника следственного управления УМВД России по Омской области возбудили уголовное дело: он подозревается в незаконном вылове 154 особей стерляди.

Китайский бизнес отреагировал на санкции против КНДР

Китайские торговцы протестуют против запрета на импорт северокорейских морепродуктов, сообщает Associated Press. По данным информагентства, в Хуньчуне недовольные даже однажды выходили на улицы с плакатами.

Рыбопереработке предлагают посвятить круглый стол на форуме в Питере

О возможностях отечественных и зарубежных производителей рыбоперерабатывающего оборудования предложили поговорить на Международном рыбопромышленном форуме. С инициативой организовать такой круглый стол в Росрыболовство обратились представители рыбной и машиностроительной отраслей.

Негосударственных ветврачей ждут компьютерные тесты

Законодатель ранее установил возможность оформления ветеринарно-сопроводительных документов аттестованными специалистами, которые не входят в систему госветслужбы. Теперь Минсельхоз определил, как будут проверяться такие лица.

Минтай ищет прописку в приморских ТОРах

Министерство по развитию Дальнего Востока сообщило о поступлении новых заявок о работе на территории опережающего развития «Надеждинская», созданной в Приморском крае. В ведомстве рассчитывают, что общий объем инвестиций от проектов в рыбохозяйственном секторе превысит 4 млрд рублей.

ПИКЕС во Владивостоке соберет сотни специалистов

Около 400 представителей из 18 стран ожидаются на сессии Международной организации по морским наукам в северной части Тихого океана (PICES, ПИКЕС). Масштабное мероприятие будет проходить с 22 сентября по 1 октября во Владивостоке.

Озера Башкирии выходят на торги

Рыбоводные участки смогут получить предприятия, желающие заниматься пастбищной аквакультурой в Башкирии. Начальные цены предметов аукциона составляют от 8 тыс. до 332,56 тыс. рублей.

Камчатский браконьер пошел на таран

Группа лососевых браконьеров на Камчатке попыталась скрыться от сотрудников рыбоохраны. Один из нарушителей, управляя квадроциклом, наехал на инспектора, рассказали в территориальном управлении Росрыболовства.

21 августа 2017 года

Флот отправится за долгожданным крабом

В подзоне Приморье, к югу от мыса Золотой, после 15-летнего перерыва возобновится промысел камчатского, синего и волосатого четырехугольного крабов. С 1 сентября пользователи смогут добывать эти виды – в общей сложности более 1,2 тыс. тонн.

Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31

Опрос

Оценка регулирующего воздействия – формальность или рабочий инструмент?

От первого лица

Президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров Герман ЗВЕРЕВ

Президент ВАРПЭ

Герман ЗВЕРЕВ

Подготовка к новому закреплению квот – безусловный приоритет

Губернатор Хабаровского края Вячеслав ШПОРТ

Губернатор Хабаровского края

Вячеслав ШПОРТ

Рыбная отрасль – драйвер роста экономики региона

Все материалы

Интервью

Заместитель руководителя Россельхознадзора Николай ВЛАСОВ

Заместитель руководителя Россельхознадзора

Николай ВЛАСОВ

Осваивать электронную сертификацию надо уже сейчас

Заместитель генерального директора госкорпорации Yantai Moon Co., Ltd. – генеральный директор по международному сотрудничеству ГЭ Юньцзян (Ge Yun Jiang)

Заместитель генерального директора госкорпорации Yantai Moon Co., Ltd.

ГЭ Юньцзян

Другой Китай

Руководитель департамента рыбного хозяйства и водных биоресурсов Приморского края Сергей НАСТАВШЕВ

Руководитель департамента рыбного хозяйства и водных биоресурсов Приморского края

Сергей НАСТАВШЕВ

Невыбранных крабовых квот не будет

Вице-президент Ассоциации «Ярусный промысел» Вячеслав БЫЧКОВ

Вице-президент Ассоциации «Ярусный промысел»

Вячеслав БЫЧКОВ

Ярусный промысел: есть, куда расти

Все интервью

Личное мнение

Представитель группы «НОРЕБО» Сергей СЕННИКОВ

Представитель группы «НОРЕБО»

Сергей СЕННИКОВ

Новые правила оздоровят систему аукционов

Глава ассоциации рыбаков Сахалина Максим КОЗЛОВ

Глава ассоциации рыбаков Сахалина

Максим КОЗЛОВ

В электронную эру нельзя вступать с «сырыми» системами

Все материалы

Крупным планом

«Гонец» на службе рыбопромыслового флота

«Гонец» на службе рыбопромыслового флота

Остров Кунашир, Южно-Курильский рыбокомбинат. Суммарная мощность системы заморозки 200 тонн/сутки и аммиачный холодильник на 1500 тонн

Заморозка должна быть экономной

Все материалы

События

Вопросы по техрегламенту ЕАЭС «О безопасности рыбы и рыбной продукции» и электронной ветсертификации обсудили на конференции в Южно-Сахалинске

Рыбный бизнес готовится к новым требованиям

Новым приобретением группы «Норебо» стал производственный и распределительный центр в подмосковном городе Клин. Фото пресс-службы холдинга

«Норебо» инвестирует в развитие логистики

Все события

Продвигая рыбу: Кухня против школы

Кухня против школы. Шашки

Шашки. Видео-рецепт

Корейский салат с кальмарами

Корейский салат с кальмарами. Видео-рецепт

Все материалы

Выставки

yandex
Rambler's Top100

© 2006—2017 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России.