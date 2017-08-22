22 августа 2017 года

Китайский бизнес отреагировал на санкции против КНДР

Китайские торговцы протестуют против запрета на импорт северокорейских морепродуктов, сообщает Associated Press. По данным информагентства, в Хуньчуне недовольные даже однажды выходили на улицы с плакатами.

Местный бизнес надеялся на не слишком серьезное отношение китайских властей к санкциям ООН в отношении КНДР. Однако, как сообщает Associated Press, уже в начале прошлой недели китайские пограничники начали разворачивать грузовики с морепродуктами на границе и отправлять их обратно в Северную Корею, что и привело к стихийной акции протеста. Американские журналисты, ссылаясь на свои источники, пишут, что на следующий день власти Хуньчуня встретились с представителями рыбоперерабатывающей отрасли и, пригрозив заключением под стражу, попросили их не повторять акцию.

Напомним, в последние годы в Хуньчуне были построены предприятия, работающие на российском сырье с привлечением северокорейской рабочей силы. Городские власти всячески поощряют промышленность в Хуньчуне, вплоть до возмещения стоимости строительства производств. Однако ухудшение внешнеполитической ситуации вокруг КНДР, как сообщал Fishnews, поставило под угрозу развитие рыбного хаба.

Fishnews