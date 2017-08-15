22 августа 2017 года

Прибрежники присоединились к обновлению флота

Строительство траулера-свежьевика по заказу мурманских прибрежников позволит специалистам завода «Вымпел» укрепить компетенции в сфере рыбопромыслового флота и на деле показать возможности российских верфей.

В июле судостроительный завод «Вымпел» и мурманская компания «Карелрыба» подписали контракт на строительство малого траулера-свежьевика. Судно по проекту Т30, разработанному конструкторами завода, предназначено для прибрежного лова рыбы донным или разноглубинным тралом. Непосредственно на борту можно производить первичную обработку рыбы, доставлять ее в охлажденном виде на берег и самостоятельно выгружать.

«На «Вымпеле» готовы к строительству судов рыбопромыслового флота. Наших мощностей достаточно для серийного выпуска подобных траулеров. Завод оснащен новым технологическим оборудованием, что обуславливает качество и срок изготовления продукции», – рассказал Fishnews начальник управления гражданского судостроения завода «Вымпел» Сергей Мазохин. По его словам, для заказчиков траулеров-свежьевиков проекта Т30 действует специальное предложение – им не нужно будет оплачивать проект судна.

Параметры траулера – длина 35 метров, ширина 8,4 метра, валовая вместимость 330 регистровых тонн – позволят судовладельцу претендовать на квоты для инвестиционных целей по треске и пикше в Северном бассейне (объект инвестиций типа Л). Кроме того, с 2019 г. доставка уловов в свежем и охлажденном виде будет поощряться повышающим коэффициентом 1,2 для прибрежной квоты.

Конструкторы завода также предлагают к проекту Т30 опцион, благодаря которому судно может иметь неограниченный район плавания и увеличенный по сравнению с базовым вариантом состав членов экипажа. Закладка нового траулера по плану произойдет летом будущего года – после отбора заявок участников инвестиционных проектов. Сдача судна запланирована в 2019 г.

Развивать сотрудничество с рыбаками на заводе начали еще до выхода поправок по инвестиционным квотам. Весной 2016 г. «Вымпел» и Ассоциация прибрежных рыбопромышленников и фермерских хозяйств Мурмана заключили соглашение о взаимодействии по вопросам строительства рыбопромыслового флота для нужд предприятий-членов отраслевого объединения.

Представители ряда рыболовецких компаний приезжали в Рыбинск, чтобы познакомиться с производственными возможностями завода и строящимися заказами. С учетом пожеланий рыбаков в отделе перспективного судостроения «Вымпела» был разработан ряд концепт-проектов малых рыболовных рефрижераторных траулеров, которые могут быть востребованы для промысла на различных бассейнах.

«Проект Т30 учитывает требования большинства рыбопромышленников и является практически универсальным в своем размерении. «Вымпел» готов к продолжению диалога с рыбаками всех регионов России для разработки опциональных предложений к существующему проекту», – отметил Сергей Мазохин.

Fishnews