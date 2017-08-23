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Участки в Кировской области ждут рыбоводов

Для осуществления пастбищной и индустриальной аквакультуры пользователям предлагают участки на прудах и водохранилищах Кировской области.

Средневолжское теруправление Росрыболовства объявило о проведении открытого аукциона на право заключения договоров пользования рыбоводными участками в Кировской области.

Всего на торги выставлено десять лотов – РВУ на территории Арбажского, Богородского, Кирово-Чепецкого, Омутнинского, Слободского, Шабалинского и Яранского районов. В частности, для рыбоводства предлагаются пруды или участки на прудах и водохранилищах площадью от 0,4 до 160 га и минимальными объемами изъятия объектов аквакультуры от 60 кг до 1120 тонн в год.

Как сообщает корреспондент Fishnews, во всех случаях срок действия договоров с победителями составит 25 лет. Прием заявок на участие в аукционе осуществляется с 21 августа по 25 сентября (включительно). Аукцион назначен на 3 октября, место проведения – Самара.

Fishnews

НазадМетки: аквакультураросрыболовство

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