Участки в Кировской области ждут рыбоводов

23 августа 2017 года
Для того чтобы отрасль отошла от сырьевой модели, необходимо опережающее развитие логистической и портовой инфраструктуры, отметил замминистра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья Шестаков.
Представители рыбохозяйственного комплекса на совещании в Сахалинской области рассказали премьер-министру о том, какие шаги, на их взгляд, могли бы помочь в развитии отрасли.
До конца года отрасль будет технически готова к использованию судовых и стационарных электронных промысловых журналов. Однако чтобы нововведения полностью заработали, важно успеть с принятием нормативных документов, отмечает начальник ЦСМС Артем Вилкин.
Рыбопромышленные компании приглашают к участию в биржевых сессиях, которые будут транслироваться на стенде Росрыболовства в дни Восточного экономического форума. В проекте уже подтвердили участие такие крупные предприятия, как «Русская рыбопромышленная компания», «Океанрыбфлот», НБАМР.
По новым правилам предприятия, занимающиеся индустриальным рыбоводством, должны направлять в территориальное управление Росрыболовства уведомление о выпуске и изъятии объектов аквакультуры. Для тех, кто занимается пастбищным рыбоводством, остаются акты выпуска и журналы изъятия.
Росрыболовство рекомендовало дальневосточным предприятиям увеличить количество судов на промысле сайры, скумбрии и дальневосточной сардины (иваси) и усилить контроль за безопасностью мореплавания.
23 августа 2017 года
Для того чтобы отрасль отошла от сырьевой модели, необходимо опережающее развитие логистической и портовой инфраструктуры, отметил замминистра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья Шестаков.
Представители рыбохозяйственного комплекса на совещании в Сахалинской области рассказали премьер-министру о том, какие шаги, на их взгляд, могли бы помочь в развитии отрасли.
До конца года отрасль будет технически готова к использованию судовых и стационарных электронных промысловых журналов. Однако чтобы нововведения полностью заработали, важно успеть с принятием нормативных документов, отмечает начальник ЦСМС Артем Вилкин.
Глава Правительства РФ Дмитрий Медведев подписал постановление, регламентирующее вопросы доставки уловов водных биоресурсов, добытых в Баренцевом, Балтийском, Черном морях за пределами российских вод, а также в Азовском море, с 1 января 2019 г.
Рыбопромышленные компании приглашают к участию в биржевых сессиях, которые будут транслироваться на стенде Росрыболовства в дни Восточного экономического форума. В проекте уже подтвердили участие такие крупные предприятия, как «Русская рыбопромышленная компания», «Океанрыбфлот», НБАМР.
По новым правилам предприятия, занимающиеся индустриальным рыбоводством, должны направлять в территориальное управление Росрыболовства уведомление о выпуске и изъятии объектов аквакультуры. Для тех, кто занимается пастбищным рыбоводством, остаются акты выпуска и журналы изъятия.
В Советской Гавани с рыболовного судна похищено оборудование для поиска креветки стоимостью более 850 тыс. рублей. В краже подозревается бывший член экипажа.
Росрыболовство рекомендовало дальневосточным предприятиям увеличить количество судов на промысле сайры, скумбрии и дальневосточной сардины (иваси) и усилить контроль за безопасностью мореплавания.
Из 13 новых заявок, поступивших от желающих стать резидентами свободного порта, две касаются создания крабовых производств. Инвесторы говорят о готовности вкладываться в добычу и первичную переработку ценного биоресурса.
Правительство Камчатского края установило сроки завершения навигации для маломерного флота на 2017 г. Они совпадают с временными рамками, которые предусматривались в прошлые годы.