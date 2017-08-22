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Солнечное затмение спровоцировало бегство семги. Фото с сайта Seattle Times

Солнечное затмение спровоцировало бегство семги

Тысячи особей одомашненной семги в результате ЧП оказались в открытом море в районе северо-западного побережья США. Власти предложили жителям ловить эту рыбу без всяких ограничений.

Инцидент произошел на акваферме компании Cooke Aquaculture близ острова Сайпрес в штате Вашингтон, севернее Сиэтла. В огороженном сетью пространстве содержалось примерно 305 тыс. особей атлантического лосося общим весом порядка 1,4 тыс. тонн. Как стало известно Fishnews, 19 августа часть стада вырвалась за ограждение и попала в открытое море.

Департамент рыбного хозяйства штата Вашингтон обратился к местным жителям с призывом выловить как можно больше «беглецов», независимо от их размера (в среднем каждая особь весит 4,5 кг). Пока точно неизвестно, какая же часть стада покинула ограждение. Рыбоводы считают, что на волю вырвалось 4-5 тыс. особей. Причиной бегства семги они назвали слишком высокий прилив во время солнечного затмения, позволивший рыбе покинуть заграждение, пишет портал Seattle Times.

В компании уверяют, что вырвавшаяся на свободу рыба не причинит ущерба природе, поскольку просто не выживет. Рыбоводы утверждают, что она послужит кормом для китов, а местные рыбаки смогут поймать столько, сколько захотят.

Как сообщает зарубежное издание, в этой части океана семга в природной среде не водится. В период между 1951 – 1991 гг. местные власти предприняли 27 попыток зарыбления открытого моря лососем, однако ни одна из них не увенчалась успехом. В 1990-х гг. часто фиксировались случаи, когда лосось вырывался в открытое море с акваферм. Считается, что в общей сложности сбежало порядка 600 тыс. особей.

Fishnews

НазадМетки: лососьсша

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