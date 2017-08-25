25 августа 2017 года

У коренных осталось несколько дней для заявок на лосось

В регионах завершается период подачи заявок на добычу в 2018 г. лосося для представителей КМНС. На Чукотке, по данным на 22 августа, поступило 2400 обращений.

Напомним, что заявки для вылова анадромных видов рыб лица, относящиеся к коренным малочисленным народам Севера, и их общины должны подавать до 1 сентября года, предшествующего году осуществления рыболовства.

В Чукотском автономном округе с заявкой на добычу таких объектов (кета, горбуша, голец и другие) нужно обратиться в отдел госконтроля, надзора, охраны водных биоресурсов и регулирования рыболовства по ЧАО Северо-Восточного теруправления Росрыболовства. Также до 1 сентября принимаются заявки на вылов пресноводных видов рыб (сиг, налим, хариус, чир и т.д.) в окружном департаменте промышленной и сельскохозяйственной политики.

Помощь в оформлении заявок на добычу анадромных жители ЧАО, находящиеся в Анадыре, могут получить в управлении по делам коренных малочисленных народов Чукотки, население районов – в сельских и районных администрациях, представительствах Ассоциации коренных малочисленных народов Чукотки, сообщили Fishnews в пресс-службе правительства региона.

В управлении по делам коренных малочисленных народов Чукотки отметили, что на 22 августа помощь в оформлении обращений оказана более 600 жителям округа. «Также в начале заявочной кампании формы заявок и памятка рыбака были разосланы во все населенные пункты округа. В каких-то населенных пунктах заявочная кампания прошла очень активно, в других оформление заявок продолжается», – рассказали в пресс-службе.

Отмечено, что представители КМНС, которые не успеют подать заявку до 1 сентября, работать в путину-2018 не смогут.

Fishnews