НАО хочет лишить нельму «краснокнижного» статуса
Рыбохозяйственный совет Ненецкого автономного округа добивается исключения нельмы из Красной книги. Таким образом планируется обезопасить от уголовного преследования рыбаков, которым она регулярно попадается в приловах.
Ловить в низовьях Печоры, не «зацепив» при этом молодь нельмы, – задача практически не разрешимая, считают рыбаки НАО. А не отпустив нельму, занесенную в Красную книгу России, можно попасть под уголовную ответственность. Между тем в рыбной отрасли региона сегодня заняты более 150 индивидуальных предпринимателей и свыше десятка юридических лиц.
Округ делает попытки устранить этот пробел - в НАО разработали дорожную карту по лишению нельмы «краснокнижного» статуса, сообщили Fishnews в пресс-службе администрации региона. Уже направлены письма и получены ответы от СевПИНРО, министерства АПК и торговли Архангельской области, Минсельхоза Коми.
Проблему с нельмой рассмотрели на очередном заседании окружного рыбохозяйственного совета. «Минсельхоз Коми не поддержал наше предложение о выведении нельмы из красных книг регионов и России ввиду крайне низкой ее численности на всех рыбохозяйственных акваториях на территории республики Коми, - рассказали специалисты департамента природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса НАО. – В то же время анализ почти 30-летней динамики относительной численности молоди нельмы в низовье реки Печоры на территории Ненецкого округа свидетельствует о ее стабильности, нельме в НАО не грозит исчезновение».
По итогам заседания решено продолжить и ускорить работу по исключению нельмы из Красной книги. Сроки реализации намеченных мероприятий планируется сократить.
Fishnews