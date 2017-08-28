28 августа 2017 года

НАО хочет лишить нельму «краснокнижного» статуса

Рыбохозяйственный совет Ненецкого автономного округа добивается исключения нельмы из Красной книги. Таким образом планируется обезопасить от уголовного преследования рыбаков, которым она регулярно попадается в приловах.

Ловить в низовьях Печоры, не «зацепив» при этом молодь нельмы, – задача практически не разрешимая, считают рыбаки НАО. А не отпустив нельму, занесенную в Красную книгу России, можно попасть под уголовную ответственность. Между тем в рыбной отрасли региона сегодня заняты более 150 индивидуальных предпринимателей и свыше десятка юридических лиц.

Округ делает попытки устранить этот пробел - в НАО разработали дорожную карту по лишению нельмы «краснокнижного» статуса, сообщили Fishnews в пресс-службе администрации региона. Уже направлены письма и получены ответы от СевПИНРО, министерства АПК и торговли Архангельской области, Минсельхоза Коми.

Проблему с нельмой рассмотрели на очередном заседании окружного рыбохозяйственного совета. «Минсельхоз Коми не поддержал наше предложение о выведении нельмы из красных книг регионов и России ввиду крайне низкой ее численности на всех рыбохозяйственных акваториях на территории республики Коми, - рассказали специалисты департамента природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса НАО. – В то же время анализ почти 30-летней динамики относительной численности молоди нельмы в низовье реки Печоры на территории Ненецкого округа свидетельствует о ее стабильности, нельме в НАО не грозит исчезновение».

По итогам заседания решено продолжить и ускорить работу по исключению нельмы из Красной книги. Сроки реализации намеченных мероприятий планируется сократить.

Fishnews