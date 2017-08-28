28 августа 2017 года

Таможня переходит на электронное оформление

Введение в действие портала «Морской порт» позволило значительно сократить время оформления грузов, отмечают во Владивостокской таможне. Чтобы еще сильнее ускорить процесс, перевозчиков призывают активнее использовать предварительное декларирование.

Пресс-тур по Владивостокскому морскому торговому порту состоялся 28 августа. На таможенном посту в центре внимания журналистов был комплекс программных средств «Портал Морской порт».

«Портал служит информационной площадкой для участников внешнеэкономической деятельности и государственных контрольных органов, работающих в морских портах РФ по принципам и механизмам «единого окна» и электронного документооборота», - рассказал заместитель начальника отдела специальных таможенных процедур Сергей Борисенко.

Опытная эксплуатация портала началось в первом квартале 2016 г. в рамках пилотного проекта на базе таможенного поста Морской порт Владивосток. В третьем квартале прошлого года эксперимент распространили на остальные «морские» посты – Первомайский, Морской порт Зарубино и Морской порт Славянка. С октября 2016 г. Владивостокская таможня полностью перешла на КПС.

Использование портала позволило сократить сроки нахождения товаров в порту по сравнению с 2015 г. на двое суток, подчеркнул Сергей Борисенко. Таможня обращает особое внимание на возможности предварительного декларирования.

«У нас появилась возможность принимать предварительные решения. То есть мы видим, какой товар перевозится, определяем его подконтрольность – подлежит он иным видам госконтроля или не подлежит, действуют ли в отношении товара запреты и ограничения, - сообщил Fishnews представитель таможенного поста. - И уже перевозчик видит, какая мера контроля к грузу будет применяться: либо будет ввоз разрешен с доппроверкой, либо ввоз вовсе запретят по определенным основаниям обоснований. Таким образом, перевозчики могут планировать свою деятельность и оптимизировать силы и время».

Раньше оформление судна, контейнеровоза, занимало порядка трех часов, сейчас этот срок сократился до двух часов, отметил Сергей Борисенко. «На данный момент мы от бумажных носителей не ушли, потому что есть еще нормативные проволочки, законодательство еще не полностью перестроилось под электронный документооборот, - констатировал он. - Но все к этому идет и в дальнейшем, я надеюсь, мы полностью перейдем на электронное оформление, что значительно сократит сроки принятия решений».

Представители порта во время экскурсии тоже рассказали о преимуществах предварительного декларирования. «Не все пользуются этой услугой. Кто-то из перевозчиков не хочет, кто-то не может - не располагает людьми, информацией... Помимо таможни наш порт предлагает свои, упрощенные, услуги по предварительному информированию. Самое главное - это требует не так много времени и усилий, но может вдвое сократить время оформления груза. Контейнеры, о которых не подается предварительная информация, ждут дополнительные процедуры – взвешивание, рентген и т. п.», - заметил начальник отдела таможенного оформления коммерческого департамента ВМТП Александр Ткаченко.

Fishnews