30 августа 2017 года

ТОР «Курилы» пообещали план

Для новой ТОР «Курилы» собираются подготовить план перспективного развития. Это основной инструмент планирования для территорий с особым статусом, заявили в Корпорации развития Дальнего Востока.

Постановление о создании территории опережающего социально-экономического развития (ТОР, ТОСЭР) «Курилы» глава правительства Дмитрий Медведев подписал 23 августа.

Сейчас ведется работа по подготовке плана перспективного развития новой ТОР, сообщили Fishnews в пресс-центре Минвостокразвития. «Соответствующую конкурентную закупочную процедуру провела Корпорация развития Дальнего Востока. Победителем стала компания «Финансовый и организационный консалтинг», - рассказали в ведомстве.

«План перспективного развития представляется основным инструментом планирования для территорий с особым статусом, - заявил гендиректор Корпорации развития Дальнего Востока Денис Тихонов. - Разработка ППР является необходимой задачей для каждой ТОР. Принимаются решения о профиле инвесторов, портфеле услуг для резидентов и необходимых инфраструктурных проектах. В настоящее время разработано 13 планов перспективного развития ТОР, ведется их согласование и обсуждение с региональными правительствами, экспертными сообществами и бизнесом. После чего последует утверждение на наблюдательных советах ТОР».

Как отмечают в Минвостокразвития, перспективный план отразит отличительные особенности ТОР «Курилы», подчеркнет уникальность территории и ее конкурентные преимущества, покажет деловой спрос потенциальных инвесторов, а также рыночный спрос на выпускаемую или планируемую к выпуску продукцию. Кроме того, предполагается, что документ раскроет основные факторы, которые приведут к успешной реализации инвестиционных проектов резидентов.

Министр по развитию Дальнего Востока Александр Галушка отметил, что возможность создания на Курильских островах территории опережающего развития была заложена в федеральной целевой программе «Социально-экономическое развитие Курильских островов на 2016-2025 гг.».

Предполагается, что якорным резидентом новой ТОР выступит рыбокомбинат «Островной». Компания намерена реализовать инвестиционный проект по созданию комплекса по выпуску высококачественной рыбной продукции.

Fishnews