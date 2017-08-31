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Косяк сардины. Фото пресс-службы ТИНРО-Центра

Общий вылов сайры, иваси и скумбрии – в плюсе

К 28 августа российские рыбаки выловили более 6,6 тыс. тонн пелагических объектов - дальневосточной сардины (иваси), скумбрии и сайры. По прогнозам ученых, на предстоящей неделе тенденции в основных районах промысла сохранятся.

Уловы иваси, скумбрии и сайры на Дальнем Востоке почти вдвое превышают показатели на аналогичную дату прошлого года. Сайры, в том числе за пределами исключительной экономзоны РФ, отечественный флот добыл более 2,8 тыс. тонн. Это выше, чем вылов на аналогичную дату 2016 г., - 0,7 тыс. тонн. Сейчас суда под российским флагом лов в открытых водах не ведут, всего на момент подготовки обзора на промысле находилось 8 российских судов, это меньше, чем на конец августа предыдущих лет, рассказали Fishnews в пресс-службе ТИНРО-Центра.

На промысле скумбрии и иваси работало 6 судов, оснащенных тралами, и 2 судна с кошельковыми неводами. Общий вылов скумбрии составил 770 тонн, сардины – около 3,6 тыс. тонн. В прошлом году на 29 августа общий вылов скумбрии составил 271 тонну, сардины – 1,9 тыс. тонн.

В районе промысла работает НИС «ТИНРО». По информации специалистов, косяки сардины распространены почти непрерывно по всей ИЭЗ РФ, включая южную часть Северо-Курильской зоны. Проведены работы в открытых водах, уловы сардины и скумбрии составляют около 1-2 тонн на траление. В отличие от 2016 г. пока не обнаружены участки с четко сформированными высокими концентрациями сардины и скумбрии. Район юго-восточнее острова Шикотан пока остается одним из перспективных участков накопления косяков.

Таким образом, на конец августа в Южно-Курильской зоне сформировалось 2 промысловых района: один в относительной близости от Шикотана, другой на северной границе зоны, где ведется промысел сайры. На минувшей неделе эти районы оставались в приоритете у рыбаков благодаря устойчивости антициклонического вихря, на северной периферии которого концентрируется сардина и скумбрия (а также на Курильском фронте у пролива Фриза). Вероятнее всего, такая обстановка сохранится и на будущей неделе, полагают в институте.

Fishnews

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