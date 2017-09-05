05 сентября 2017 года

ЦСМС рассказал о результатах испытаний кандидатов в ТСК

Центр системы мониторинга рыболовства и связи опубликовал отчет об испытаниях отечественных абонентских терминалов Naviset GT-50 и спутниковых маяков LookOut Pro. Учреждение предлагает включить это оборудование в список разрешенного для использования в ТСК.

Как следует из отчета, испытания устройств, работающих на основе системы Iridium, проводились на судах, осуществляющих рыболовство и плавание в период с 3 мая по 20 августа 2017 г. В качестве цели тестирования были заявлены экспериментальные исследования возможности использования терминалов и маяков в качестве технического средства контроля на рыбопромысловом флоте, в том числе маломерном.

Испытания проводились в разных рыбохозяйственных бассейнах, на судах различных типов. В итоге тестирование признано успешным, сообщили Fishnews в пресс-службе ЦСМС. Центр предлагает внести эти устройства в приложение к «Порядку оснащения судов техническими средствами контроля и их виды» (утвержден приказом Минсельхоза от 13 июля 2016 г. № 294).

Как заявили ранее в Центре, предложенные устройства позиционируются как бюджетные по стоимости.

Fishnews