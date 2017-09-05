05 сентября 2017 года

На Белом море спасли рыбаков-робинзонов

Трое жителей Архангельской области после крушения рыбацкой лодки провели 10 дней на необитаемом острове, питаясь рыбой, ягодами и чайками. Мужчин спасли сухие спички и зажигалки – поисковая группа заметила дым сигнального костра.

На рыбалку в Белое море еще 24 августа отправились трое жителей поселка Малошуйка Онежского района – 65-летний мужчина, его 41-летний сын и 42-летний знакомый. Целью поездки стали острова Хедостров и Кондостров в Онежской губе. Рыбакам не повезло - в первый же день путешествия они попали в шторм.

Их «Казанка» стала расходиться по клепкам и набирать воду. Онежанам пришлось срочно высаживаться на ближайший необитаемый каменистый островок Седловатый, сообщили Fishnews в пресс-центре Главного управления МЧС России по Архангельской области. За ночь, во время стоянки, лодку окончательно разбило штормом о камни. Так рыбаки стали робинзонами и десять дней ждали помощи.

Надежды на то, что помощь придет оперативно, было мало: дома их ждали не раньше 27 августа, а движение судов между многочисленными нежилыми островами карельского берега крайне неактивное. Мобильные телефоны во время шторма промокли и пришли в негодность, да и сотовой связи на острове нет. Поэтому пленники острова приготовились к долгой и серьезной борьбе за выживание.

Экономя спасенную еду, мужчины собирали ягоды, брали пресную воду из ручья, ловили рыбу. Рассчитывать на щедрость природы на практически лишенном растительности островке размерами 300 на 300 м не приходилось. Рыба на такой глубине ловилась плохо. С собой у рыбаков были запасы на пять суток, но большую часть провизии решили сохранить для возможного перехода по морю. Спасаясь от голода, робинзонам пришлось даже отварить и съесть пару чаек.

В нескольких местах острова разводили сигнальные костры – на Седловатом хватает сухих ломаных деревьев, поэтому недостатка в дровах не было. Наличие сухих спичек и зажигалок в итоге спасло людям жизнь, подчеркнули в спасательном управлении.

1 сентября супруга старшего рыбака, не дождавшись возвращения родственников, обратилась в полицию, откуда вызов переадресовали спасателям.

С 28 августа в Онежской губе поднялась большая волна, вплоть до 2 сентября на территории района действовало штормовое предупреждение. Поисково-спасательную операцию было решено проводить после установления благоприятной погодной обстановки.

В воскресенье 3 сентября из Онеги в сторону Хедострова на поиски пропавших вышел катер морского класса Онежского морского порта. В состав спасательной группы вошли сотрудники полиции, представители порта, ГИМС МЧС России.

В 16:30, проходя мимо Седловатого (он в 6 км северо-восточней Хедострова), поисковики заметили дым – предположительно, от костра. При подходе к острову догадка подтвердилась. На берегу рядом с разбитой «Казанкой» стояли и призывно махали руками три человека.

Спасатели пришли как раз вовремя, еще немного – и рыбаки отправились бы в рискованное путешествие по морю. Когда запасы стали заканчиваться, мужчины принялись мастерить из бревен плот, чтобы под мотором (это было единственное уцелевшее оборудование) пуститься в небезопасный путь к дому. Неизвестно, способно ли выдержать самодельное плавсредство 20-километровый переход до материка в штормовую осеннюю погоду. К счастью, проверять это не пришлось. Поздним вечером, около 23:00, спасенные были доставлены в Онегу, а утром им предстоял путь на поезде к дому в Малошуйку.

Спасатели отмечают, что это не единственный пример длительного выживания в условиях дикой природы Белого моря. Осенью 2011 г. поисково-спасательная группа на вертолете обнаружила на крошечном необитаемом острове неподалеку от Соловков мужчину. Это был сборщик водорослей, попавший в шторм на своем деревянном карбасе. Молодой человек в ожидании помощи провел на клочке суши 16 суток, питаясь одной ламинарией.

Fishnews