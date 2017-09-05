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На Сахалине завершается строительство уникального завода по переработке морепродуктов

Дальневосточный краб получит переработку в России

Уже этой осенью на Сахалине вступит в строй уникальный завод по переработке морепродуктов. Это будет первое в России береговое предприятие, ориентированное на производство продукции из свежемороженого и живого краба.

Работы на строительной площадке перешли в завершающую стадию. Внешний облик перерабатывающего комплекса, который вырос за несколько месяцев прямо у морского причала в Невельске, уже полностью создан.

В короткие сроки металлоконструкции нового здания обросли отделкой, просторные помещения стремительно превращаются в цеха. Общая площадь производства составит порядка 1800 кв. м. Несмотря на то что оборудование еще только ожидает установки на новом месте, уже сейчас понятна схема, по которой будет организован производственный процесс. С подходящих к причалу судов уловы выгружаются непосредственно на завод и отправляется в переработку: сортировка, разделка, затем упаковка, в другом конце помещения – заморозка… На выходе – продукция, которая уже полностью готова к употреблению. Однако сами технологии переработки, которые будут использованы в этой привычной схеме, для России уникальны, отмечает представитель компании-инвестора – заместитель генерального директора ООО «Приморская рыболовная компания» Дмитрий Пашов. «К сожалению, в нашей стране пока не производится специализированного оборудования для переработки крабов. Опыт мы перенимали у наших соседей из Южной Кореи и Японии, где это направление развито давно. Поэтому и технологические линии, холодильное оборудование для уникального проекта, проработкой которого занимались российские инженеры, по эксклюзивному заказу нам изготавливали за границей», – рассказал собеседник Fishnews.

Предприятие будет оборудовано холодильниками общей вместимостью 600 тонн (3 камеры по 200 тонн), в которых будет замораживаться и храниться продукция при температуре от -5 до -35°C.

Помимо краба завод будет принимать креветку, терпуг и другие морепродукты, которые обычно считаются на рынке привлекательным товаром для поставки за рубеж. Таким образом, проект будет решать масштабные задачи насыщения внутреннего рынка и ухода от сырьевой направленности экспорта.

Несмотря на то, что основой переработки на новом заводе станут объекты, которые россияне традиционно считают деликатесными, производимая продукция будет относиться главным образом к средней ценовой категории. «Понятно, что крабы, креветки, терпуг – это не те продукты, которые будешь есть каждый день. Но мы хотим, чтобы они стали приятным и полезным дополнением к обычному рациону или блюдами на праздничный стол, которые будут доступны потребителям среднего класса», – отмечает представитель инвестора. С учетом этого сейчас разрабатывается ассортимент новой продукции, который должен заинтересовать даже самого придирчивого покупателя. А в чем-то даже удивить. «Например, наши технологи разработали рецепт и ТУ на новый продукт – «Супчик по-сахалински». Заранее не буду раскрывать всех секретов, скажу лишь, что это будет абсолютный эксклюзив, уже скоро вы сами сможете его попробовать, – пообещал заместитель гендиректора «Приморской рыболовной компании». – Первую презентацию этой продукции планируем провести на Выставке рыбной индустрии в Санкт-Петербурге, которая пройдет 14-16 сентября. Уверен, рынок оценит новинки».

Также специфика будущего производства – работа с крабовым сырьем – позволяет задумываться о возможности дальнейшего углубления переработки, в том числе с производством полезных пищевых добавок (различных БАДов) и т.д. «Технологии глубокой переработки морепродуктов в России сегодня есть. Так что дело за самим потребителем: будет спрос – будет и развитие промышленности. Мы готовы делать ставку на это рынок», – заявил Дмитрий Пашов.

Текст полностью читайте в рубрике «Крупным планом» на сайте Fishnews.

  • На Сахалине завершается строительство уникального завода по переработке морепродуктов
  • На Сахалине завершается строительство уникального завода по переработке морепродуктов
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