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Покупателям помогут узнать правду о продуктах

Покупателям помогут узнать правду о продуктах

В Стратегии государственной политики по защите прав потребителей предусмотрели меры по борьбе с вводящей в заблуждение информацией об экологичности продуктов.

Стратегию государственной политики в области защиты прав потребителей на период до 2030 г. утвердил премьер Дмитрий Медведев. На совещании со своими заместителями он подчеркнул, что стратегия призвана задать ориентиры регулирования в защите прав потребителей – и через специальные программы, и через индивидуальное консультирование, в частности повышение правовой грамотности.

Глава правительства отметил, что первоочередное внимание должно быть уделено, в частности, такой важной для здоровья сфере, как продукты.

В документе дана оценка текущего состояния защиты прав потребителей в РФ, определены цели, задачи и принципы государственной политики в этой области.

С помощью стратегии власти собираются обеспечивать соблюдение прав граждан на доступ к безопасным товарам и услугам; повышать уровень и качество жизни населения; защищать интересы потребителей всех слоев населения с акцентом на социально уязвимые группы.

Предлагается проводить политику, ориентированную на производство и продажи качественной и безопасной продукции с полной и достоверной маркировкой. Также планируется организовывать соответствующие просветительские и исследовательские программы. Еще одним способом борьбы с недобросовестными практиками, в том числе с навязыванием дополнительных товаров и услуг, должны стать контрольные закупки. Кроме того, предполагается внедрить процедуру рассмотрения групповых исков.

Как сообщает корреспондент Fishnews, стратегия предусматривает борьбу с вводящей в заблуждение информацией экологического характера в рекламе или маркетинге. Для этого предполагается наладить тесное сотрудничество государственных органов, производителей, продавцов, общественных объединений потребителей. Планируется способствовать разработке нормативных правовых актов для регулирования и проверки достоверности заявлений экологического характера в рекламе.

В многофункциональных центрах должно быть организовано консультирование потребителей. В том числе - по вопросам здорового питания, заболеваний, вызываемых пищевыми продуктами, пищевого фальсификата.

Роспотребнадзору поручено совместно с другими федеральными ведомствами в шестимесячный срок подготовить и представить в правительство план реализации стратегии.

Fishnews

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