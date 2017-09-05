05 сентября 2017 года

При МГТУ появится военная кафедра

Правительство РФ выпустило распоряжение о создании военной кафедры при нескольких вузах. В их число вошел и Мурманский государственный технический университет.

Создание военной кафедры при МГТУ предусматривается распоряжением Правительства РФ от 31 августа 2017 г. № 1892, сообщает корреспондент Fishnews.

Начиная с 2018 г. в Мурманском государственном техническом университете будет осуществляться подготовка по военно-учетным специальностям, родственным морским гражданским специальностям, по которым обучаются курсанты Морского института, рассказали в пресс-службе университета.

В вузе отметили, что в настоящее время выполняются мероприятия «дорожной карты» по созданию военной кафедры – план утвердил главнокомандующий ВМФ Владимир Королев. «Дорожная карта» предусматривает организационно-штатное и материально-техническое обеспечение открытия кафедры, подбор постоянного состава и организацию образовательной деятельности.

Fishnews