06 сентября 2017 года

Аквакультура Курганской области пополняет запасы сиговых

В этом году в водоемы Курганской области, предоставленные для аквакультуры, переселили более 176 млн личинок сиговых видов рыб и их гибридов. Летний нагул товарной рыбы позволяет рассчитывать на благополучную осеннюю сиговую путину, отмечают в теруправлении Росрыболовства.

В нынешнем году в 175 рыбохозяйственных водоемов Курганской области, предоставленных для товарного рыбоводства и для целей искусственного воспроизводства, вселили 176,26 млн личинок сиговых видов рыб и их гибридов, а также 668,4 тыс. годовиков сазана (карпа), 9,3 млн. личинок сазана (карпа), 2,1 тыс. годовиков белого толстолобика и 1,01 млн личинок белого амура.

Вселение ценных видов рыб проводилось за счет собственных средств пользователей рыбопромысловых участков. Затраты на приобретение рыбопосадочного материала ориентировочно оцениваются в 50 млн рублей, рассказали Fishnews в пресс-службе Нижнеобского территориального управления Росрыболовства.

«Летний нагул товарной рыбы прошел удовлетворительно, что позволит нашим рыбопромышленникам надеяться на благополучную осеннюю сиговую путину, которая стартует в первой декаде сентября», - рассказали в теруправлении.

Для усиления охраны водных биоресурсов с 1 сентября на территории Курганской области стартовала оперативно-профилактическая операция «Путина» с участием сотрудников Нижнеобского ТУ Росрыболовства, полиции, Росгвардии, пограничной службы, управления ветеринарии Курганской области и других структур.

Fishnews