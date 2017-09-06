06 сентября 2017 года

«Антей» и судостроители договорились о дальнейшей работе

В первый день работы ВЭФ на объединенном стенде Росрыболовства и рыбопромышленников подписали соглашение о сотрудничестве Ленинградский судостроительный завод «Пелла», ООО «Антей» и Ассоциация добытчиков краба Дальнего Востока.

Стороны намерены взаимодействовать в реализации проекта по строительству современной компакт-верфи и организации в Приморье серийного производства высокотехнологичных рыбопромысловых судов длиной до 80 м для компаний отрасли.

Документ также подписал и генеральный директор Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта Леонид Петухов. АПИ подтвердила намерение содействовать в реализации соглашения, сообщает корреспондент Fishnews.

Напомним, что ООО «Антей» в июне подписало контракт о строительстве судна на верфи «Пеллы» в Ленинградской области. Заказанный «среднетоннажник» предназначен для работы с живым крабом, но сможет выпускать и мороженую продукцию, а также использоваться для промысла рыбы. Размещению этого заказа предшествовала серьезная подготовительная работа, отмечает генеральный директор компании «Антей» Андрей Поломарь. Судно должно быть построено в достаточно сжатые сроки, но без ущерба качеству, ведь ему предстоит работать в непростых условиях дальневосточных морей.

Успешный опыт планируется затем применять при строительстве флота для рыбаков на Дальнем Востоке. Для постройки судов на дальневосточных верфях сейчас предусмотрен специальный стимул в рамках постановления об инвестиционных квотах – для таких судов при расчете размера доли инвестквоты будет использоваться повышающий коэффициент 1,2.

Fishnews