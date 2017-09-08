08 сентября 2017 года

Программа Арктической зоны получит деньги

Правительство выпустило новую редакцию госпрограммы по социально-экономическому развитию Арктической зоны РФ. Срок ее реализации продлили до 2025 г. На выполнение программы теперь предусматривается финансирование из федерального бюджета.

Постановлением Правительства РФ от 31 августа 2017 г. № 1064 утверждена в новой редакции государственная программа по социально-экономическому развитию Арктической зоны России.

Если раньше предусматривалось, что госпрограмма будет действовать до 2020 г., то теперь ее реализация продлена до 2025 г.

Актуализированы перечень подпрограмм и основные задачи, индикаторы и целевые показатели госпрограммы, определен ее соисполнитель – Минпромторг России, расширен состав участников.

Цель при этом не изменилась – повышение уровня социально-экономического развития Арктической зоны Российской Федерации, сообщили Fishnews в пресс-службе правительства.

Задачи – повысить качество жизни и защищенность населения на территории Арктической зоны, создать условия для развития Северного морского пути, развивать науку, технологии и повышать эффективность использования ресурсной базы Арктической зоны и континентального шельфа России в Арктике, повысить эффективность госуправления социально-экономическим развитием Арктической зоны.

На первом этапе финансирование программы не предусматривалось, теперь она должна получить средства из федерального бюджета. На период 2018 – 2020 гг. это порядка 12 млрд рублей. На этой стадии планируется в том числе воплощение пилотных проектов по формированию опорных зоны развития, создание современной судостроительной верфи в Республике Саха (Якутия).

Fishnews