08 сентября 2017 года

Россия и Япония вместе займутся аквакультурой на Курилах

В число первоочередных совместных проектов РФ и Японии на южных Курильских островах вошло сотрудничество в сфере аквакультуры. Об этом президент Владимир Путин и премьер-министр Синдзо Абэ рассказали на Восточном экономическом форуме.

Напомним, о начале консультаций по вопросам совместного хозяйствования на Южных Курилах Владимир Путин и Синдзо Абэ договорились в ходе декабрьского визита главы российского государства в Японию. В итоговом заявлении было сказано, что взаимодействие может включать такие сферы, как рыболовство, марикультура, туризм, медицина, экология и другие.

Как сообщает корреспондент Fishnews, очередная встреча глав двух государств состоялась на Восточном экономическом форуме во Владивостоке 7 сентября. В итоговом заявлении российский президент отметил, что переговоры были «содержательными и откровенными, продемонстрировали настрой на конструктивное развитие двусторонних связей в различных областях».

В частности, обсуждалась возможность налаживания совместной хозяйственной деятельности на Южных Курилах. «По итогам состоявшихся в Москве 17 августа переговоров по линии МИДов двух стран отобран ряд перспективных проектов, готовых к реализации в первую очередь. Речь идет о сотрудничестве в сфере аквакультуры, ветроэнергетики, создании тепличных хозяйств, утилизации мусора, разработке пакетных туристических туров», - рассказал Владимир Путин.

Синдзо Абэ в своей речи подтвердил готовность к сотрудничеству на четырех спорных островах. В числе пяти проектов, требующих скорейшего осуществления, он тоже назвал аквакультуру. «Мы быстро конкретизируем эти пять проектов», - обещал премьер-министр.

Следующую встречу главы России и Японии планируют провести на саммите АТЭС во Вьетнаме в ноябре.

Fishnews