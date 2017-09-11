Новости
Балластные воды танкера. Фото из открытых источников

Балластные воды поставили на особый контроль

С 8 сентября вступила в силу Конвенция об управлении балластными водами. Теперь на судах, которые ходят за границу, в короткие сроки нужно установить специальные системы очистки балластных вод, чтобы предотвратить распространение инвазивных видов.

Полное название документа - Международная конвенция о контроле судовых балластных вод и осадков и управлении ими (International Convention for the Control and Management of Ships' Ballast Water and Sediments, BWM). Документ был принят в 2004 г., но до настоящего времени не вступал в силу. На 7 июля 2017 г. к Конвенции присоединились 59 стран (включая Россию), представляющих более 65% тоннажа мирового торгового флота.

Цель конвенции - противодействие распространению инвазивных видов, в первую очередь водных биоресурсов. Такие виды способны наносить колоссальный вред местным экосистемам и наносить значительный экономический ущерб. «Чужаки» нередко разносятся по миру флотом - в балластных водах.

Согласно конвенции, на судах, осуществляющих международные рейсы, необходимо будет установить специальную систему очистки балластных вод механическим, химическим или биологическим способом (стандарт D-2). Для части судов (в зависимости от года постройки и объема балластных вод), предусмотрена альтернативная возможность использовать стандарт D-1. Согласно ему, балластные воды необходимо будет менять на расстоянии не менее 50 морских миль от берега, при глубине не менее 200 м и при условии замены балластных вод не менее чем на 95%. В приложении к конвенции содержатся правила, регламентирующие вопросы управления балластными водами и их замены.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе Минтранса, конвенция применяется не ко всему флоту. В частности, под ее действие не попадают суда, в которых не предусматривается перемещение балластных вод и осадков. Также требования документа не распространяются на суда, работающие только в территориальном море и внутренних морских водах государства флага (если власти страны не решат, что сброс балластных вод с таких судов навредит природе, чьему-либо имуществу, здоровью человека). Аналогичная ситуация – с флотом, работающим в водах под юрисдикцией одного государства и в открытом море (без захода в иностранное территориальное море или внутренние морские воды).

Не соблюдать требования по балластным водам можно и судам, которые эксплуатируются только в водах под юрисдикцией другого государства, если это государство разрешает такое исключение. Кроме того, от требований конвенции освобождаются военные корабли, военно-вспомогательные суда или другой флот, принадлежащий государству или эксплуатируемый им и используемый только для правительственной некоммерческой службы.

Также исключения сделаны для судов, перевозящих в закрытых танках постоянные балластные воды, не подлежащие сбросу, судов-земснарядов в отношении воды в их трюмах, плавучих установок для хранения и плавучих установок для производства, хранения и выгрузки.

В России уполномоченной организацией по освидетельствованию судов на соответствие конвенции является Российский морской регистр судоходства. А в отношении флота, зарегистрированного в Российском международном реестре судов, - также сертификационные компании «Бюро Веритас» и RINA. По результатам проверки судну выдается Международное свидетельство об управлении балластными водами.

Fishnews

Назад

Лента новостей

11 сентября 2017 года

Таможня дала разъяснения по «рыбному» техрегламенту

ФТС напомнила импортерам рыбы о том, что разрешительные документы для таможенного оформления сохранят действие на указанный в них срок вплоть до сентября 2019 г. Разъяснения потребовались в связи с выходом технического регламента ЕАЭС «О безопасности рыбы и рыбной продукции».

Летняя путина принесла Ямалу около 7 тыс. тонн рыбы

По данным на 8 сентября, сельскохозяйственные предприятия Ямало-Ненецкого автономного округа добыли 6880 тонн рыбы. Это на 300 тонн больше показателя за аналогичный период прошлого года.

Полиция нагрянула на коптильное производство на Камчатке

Правоохранительные органы в Камчатском крае перекрыли деятельность двух цехов, занимавшихся переработкой рыбы. Документы на производство отсутствовали.

08 сентября 2017 года

Вячеслав Зиланов: На международном форуме нужно решать глобальные вопросы

Статус рыбопромышленного форума и выставки в Санкт-Петербурге подразумевает в первую очередь обсуждение актуальных вопросов международного рыболовства, а не только внутренних проблем отрасли, считает председатель КС «Севрыба» Вячеслав Зиланов.

Александр Дупляков: Крабовый промысел ведется в стабильных условиях

Регулирование вылова краба осуществляется достаточно эффективно, в целом каких-либо острых вопросов нет, считает руководитель Ассоциации добытчиков краба Дальнего Востока Александр Дупляков.

ФРДВ делит участки

На получение рыбоводных участков по новым правилам, с помощью специального онлайн-сервиса, поступило 12 предварительных заявок, сообщили в Фонде развития Дальнего Востока. Первичный спрос в ФРДВ оценили в 25 тыс. га.

Итоги недели – в обзоре Fishnews

На нынешней неделе были опубликованы поручения, которые премьер Дмитрий Медведев дал по итогам поездки на Сахалин. Одна из ключевых тем – изменения по механизму инвестиционных квот.

World Food Moscow готовится распахнуть двери

Международная выставка продуктов питания World Food Moscow откроется в столице 11 сентября. Большие экспозиции представит ряд отечественных рыбопромышленных компаний, также свои рыбу и морепродукты продемонстрируют Китай, Южная Корея, Марокко.

Россия и Япония вместе займутся аквакультурой на Курилах

В число первоочередных совместных проектов РФ и Японии на южных Курильских островах вошло сотрудничество в сфере аквакультуры. Об этом президент Владимир Путин и премьер-министр Синдзо Абэ рассказали на Восточном экономическом форуме.

В акватории Севастополя прибавилось заповедных вод

В Севастополе создали природно-ландшафтный заказник «Караньский». На акватории Черного моря площадью 117 га будет запрещено промышленное рыболовство.

Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30

Опрос

Какая выставка привлечет ваше внимание?

От первого лица

Губернатор Камчатского края Владимир ИЛЮХИН

Губернатор Камчатского края

Владимир ИЛЮХИН

Камчатка умеет находить общий язык с партнерами

Президент ОСК Алексей РАХМАНОВ

Президент АО «Объединенная судостроительная корпорация»

Алексей РАХМАНОВ

Инвестквоты встряхнули рыбаков

Все материалы

Интервью

Президент Ассоциации добытчиков краба Дальнего Востока Александр ДУПЛЯКОВ

Президент Ассоциации добытчиков краба Дальнего Востока

Александр ДУПЛЯКОВ

Крабовый промысел ведется в стабильных условиях

Глава ассоциации рыбаков Сахалина Максим КОЗЛОВ

Глава ассоциации рыбаков Сахалина

Максим КОЗЛОВ

Наша задача – искать общие подходы

Начальник Центра системы мониторинга рыболовства и связи Артем ВИЛКИН

Начальник ФГБУ «Центр системы мониторинга рыболовства и связи»

Артем ВИЛКИН

Переходный год для ЦСМС

Заместитель руководителя Россельхознадзора Николай ВЛАСОВ

Заместитель руководителя Россельхознадзора

Николай ВЛАСОВ

Осваивать электронную сертификацию надо уже сейчас

Все интервью

Личное мнение

Председатель КС «Севрыба», заслуженный работник рыбного хозяйства России Вячеслав ЗИЛАНОВ

Председатель КС «Севрыба»

Вячеслав ЗИЛАНОВ

Чтобы отрасль могла «выстрелить», нужно дать ей ружье

Представитель группы «НОРЕБО» Сергей СЕННИКОВ

Представитель группы «НОРЕБО»

Сергей СЕННИКОВ

Новые правила оздоровят систему аукционов

Все материалы

Крупным планом

На Сахалине завершается строительство уникального завода по переработке морепродуктов

Дальневосточный краб получит переработку в России

Ледокольно-спасательное судно «Сибирский» у берегов Камчатки. Фото сделано членами экипажа

Спасатели «затянули пояса»

Все материалы

События

Вопросы по техрегламенту ЕАЭС «О безопасности рыбы и рыбной продукции» и электронной ветсертификации обсудили на конференции в Южно-Сахалинске

Рыбный бизнес готовится к новым требованиям

Новым приобретением группы «Норебо» стал производственный и распределительный центр в подмосковном городе Клин. Фото пресс-службы холдинга

«Норебо» инвестирует в развитие логистики

Все события

Продвигая рыбу: Кухня против школы

Кухня против школы. Шашки

Шашки. Видео-рецепт

Корейский салат с кальмарами

Корейский салат с кальмарами. Видео-рецепт

Все материалы

Выставки

yandex
Rambler's Top100

© 2006—2017 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России.