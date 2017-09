11 сентября 2017 года

Балластные воды поставили на особый контроль

С 8 сентября вступила в силу Конвенция об управлении балластными водами. Теперь на судах, которые ходят за границу, в короткие сроки нужно установить специальные системы очистки балластных вод, чтобы предотвратить распространение инвазивных видов.

Полное название документа - Международная конвенция о контроле судовых балластных вод и осадков и управлении ими (International Convention for the Control and Management of Ships' Ballast Water and Sediments, BWM). Документ был принят в 2004 г., но до настоящего времени не вступал в силу. На 7 июля 2017 г. к Конвенции присоединились 59 стран (включая Россию), представляющих более 65% тоннажа мирового торгового флота.

Цель конвенции - противодействие распространению инвазивных видов, в первую очередь водных биоресурсов. Такие виды способны наносить колоссальный вред местным экосистемам и наносить значительный экономический ущерб. «Чужаки» нередко разносятся по миру флотом - в балластных водах.

Согласно конвенции, на судах, осуществляющих международные рейсы, необходимо будет установить специальную систему очистки балластных вод механическим, химическим или биологическим способом (стандарт D-2). Для части судов (в зависимости от года постройки и объема балластных вод), предусмотрена альтернативная возможность использовать стандарт D-1. Согласно ему, балластные воды необходимо будет менять на расстоянии не менее 50 морских миль от берега, при глубине не менее 200 м и при условии замены балластных вод не менее чем на 95%. В приложении к конвенции содержатся правила, регламентирующие вопросы управления балластными водами и их замены.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе Минтранса, конвенция применяется не ко всему флоту. В частности, под ее действие не попадают суда, в которых не предусматривается перемещение балластных вод и осадков. Также требования документа не распространяются на суда, работающие только в территориальном море и внутренних морских водах государства флага (если власти страны не решат, что сброс балластных вод с таких судов навредит природе, чьему-либо имуществу, здоровью человека). Аналогичная ситуация – с флотом, работающим в водах под юрисдикцией одного государства и в открытом море (без захода в иностранное территориальное море или внутренние морские воды).

Не соблюдать требования по балластным водам можно и судам, которые эксплуатируются только в водах под юрисдикцией другого государства, если это государство разрешает такое исключение. Кроме того, от требований конвенции освобождаются военные корабли, военно-вспомогательные суда или другой флот, принадлежащий государству или эксплуатируемый им и используемый только для правительственной некоммерческой службы.

Также исключения сделаны для судов, перевозящих в закрытых танках постоянные балластные воды, не подлежащие сбросу, судов-земснарядов в отношении воды в их трюмах, плавучих установок для хранения и плавучих установок для производства, хранения и выгрузки.

В России уполномоченной организацией по освидетельствованию судов на соответствие конвенции является Российский морской регистр судоходства. А в отношении флота, зарегистрированного в Российском международном реестре судов, - также сертификационные компании «Бюро Веритас» и RINA. По результатам проверки судну выдается Международное свидетельство об управлении балластными водами.

Fishnews