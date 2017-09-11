11 сентября 2017 года

Поправки по инвестквотам поможет подготовить форум в Петербурге

Изучить вопрос о корректировке механизма инвестквот под береговые заводы поручил премьер Дмитрий Медведев. Сессия в рамках Международного рыбопромышленного форума в Санкт-Петербурге позволит организовать полноценное экспертное обсуждение поправок, отмечает глава ВАРПЭ Герман Зверев.

Поручения о возможных изменениях постановлений об инвестиционных квотах вышли по итогам встречи, которую премьер-министр Дмитрий Медведев провел с рыбопромышленниками на Сахалине. Так, у рыбаков может появиться право осваивать в счет инвестиционной квоты объемы, выделенные им в ближайших к заводам промысловых районах. С этим предложением на августовском совещании выступил президент ВАРПЭ Герман Зверев.

Изменения можно будет детально обсудить на сессии «Прибрежные рыбоперерабатывающие комплексы: от проектов к воплощению», которая пройдет 14 сентября в рамках Международного рыбопромышленного форума в Санкт-Петербурге, рассказал Fishnews руководитель ассоциации.

«В ходе панельной сессии запланирован своеобразный «мозговой штурм» по выработке поправок в постановления Правительства РФ, определяющие порядок и процедуры распределения инвестиционных квот», - отметил президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий.

Он обратил внимание на очень удачное время проведения сессии: «Так мы успеем организовать полноценное и широкое экспертное обсуждение поправок в порядок распределения инвестквот для береговых заводов». Герман Зверев выступит модератором сессии.

Планируется, что участие в мероприятии примут руководители рыбопромышленных компаний, производители оборудования для перерабатывающих производств, представители региональных властей.

Международный рыбопромышленный форум и Выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий пройдут 14 – 16 сентября в Санкт-Петербурге на площадке выставочного центра «Ленэкспо».

Fishnews