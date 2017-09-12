12 сентября 2017 года

Проекты о любительской рыбалке и «прибрежке» обсудят депутаты

В осеннюю сессию Госдума вернется к рассмотрению законопроектов о любительском и прибрежном рыболовстве – во втором и первом чтениях соответственно.

Первое после каникул заседание Совета Госдумы состоится 12 сентября. В повестку встречи, размещенную на сайте нижней палаты, вошли и вопросы о законопроектах в рыбной отрасли. Это предложения рассмотреть на заседании ГД 13 сентября проекты о любительской рыбалке и прибрежном рыболовстве, сообщает корреспондент Fishnews.

Напомним, что законопроект «О любительском рыболовстве» был принят в первом чтении еще в декабре 2013 г. Ко второму чтении документ подошел с новым названием - «О любительском рыболовстве и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Законопроект «О внесении изменения в статью 1 Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов»…» планируется рассмотреть в первом чтении. Он должен устранить несоответствия, которые появились в правилах регулирования «прибрежки», вступающих в силу с 2019 г.

Fishnews